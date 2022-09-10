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Українська команда відправила у ворота суперника десять м'ячів.

В першому поєдинку малого півфіналу Євроліги-2022, що відбувається в італійському Кальярі, збірна України з пляжного футболу зустрічалася з командою Франції та здобула вражаючу перемогу з рахунком 10:5.

Завдяки цьому успіху українська команда здобула путівку на Європейські ігри 2023 року.

Вже завтра підопічні Миколи Костенка в поєдинку за 5-6 місця Євроліги-2022 зустрінуться з переможцем пари Польща — Азербайджан.

Україна — Франція 10:5

Голи: Медвідь (5, 33), Неруш (12), Глуцький (16), Войтенко (18, 24, 27), Пашко (20), Барботті (26, автогол), Щериця (27) — Бру (13), Герін (20), Жослен (24, 31), Діас (28).

Україна: Неруш, Коваленко, І. Борсук, А. Борсук, Щериця, Медвідь, Войток, Войтенко, Пашко, Зборовський.

На 18-й хвилині вилучений Баскуаз (Франція).