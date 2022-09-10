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Українець зміг прикластись до важливої перемоги команди.

У рамках другого туру чемпіонату ОАЕ Аль-Айн вдома знизив Аль-Дафру із рахунком 7:0.

У першому таймі команда Сергія Реброва повністю домінувала над суперником. Свій дебютний гол за клуб забив Андрій Ярмоленко. Ще три м'ячі записав на свій рахунок африканець Лаба.

Дебютний гол Ярмоленка

У другому таймі команда українського тренера грала простіше, але все одно забила тричі. Окрім голу Лаби, який записав на свій рахунок покер, забивали екс-гравець Шерифа Арболеда, який працював із Юрієм Вернидубом, та Рахімі.

Аль-Айн поки йде третім у таблиці чемпіонату ОАЕ, адже у першому турі зіграв унічию з Аджманом (1:1).

Аль-Айн — Аль-Дафра 7:0

Голи: Лаба, 11, 29, 43, 68, Ярмоленко, 35, Арболеда, 81, Рахімі, 89