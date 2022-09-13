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Боснійський футболіст прокоментував свою відмову грати проти російської команди.

Півзахисник Боснії та Герцеговини Міралем П'яніч аргументував, чому не гратиме у матчі проти Росії.

"Мені зателефонував спортивний директор та сказав, що є можливість зіграти з Росією.

Я сказав, що зараз з ними немає сенсу грати. ФІФА та УЄФА відсторонили їх. Весь світ страждає через них, і ми маємо зіграти з ними першими? Давайте не будемо справляти погане враження.

"Я нічого не маю проти російських футболістів, але якщо всі вирішили відмовитися від ігор з Росією, то ми теж маємо це зробити", — наводить слова П'янича RadioSarajevo.

Нагадаємо, що УЄФА не заперечує проведенню спарингу між збірними Боснії та Герцеговини та Росії в Санкт-Петербурзі.