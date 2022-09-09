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Організація відповіла на запит Боснії та Герцеговини.

Сьогодні Футбольний союз Боснії і Герцеговини оголосив про прийняття пропозиції від російського футбольного союзу. 19 листопада 2022 року збірні БіГ і держави-терориста проведуть товариський матч у російському Санкт-Петербузі.

Як з'ясувалось, УЄФА не бачить в цьому матчі жодних проблем, попри санкції проти росії. У відповідь на офіційний запит Футбольної Асоціації Боснії та Герцеговини представники пояснили, що товариські зустрічі не відбуваються під егідою спілки та не входять у сферу її відповідальності. Тож на національні збірні не розповсюджуються обмеження, які були застосовані стосовно росії під час виключення країни зі змагань УЄФА.

"Хотіли б підтвердити, що УЄФА не заперечує проти того, щоб ФА Боснії та Герцеговини зіграла товариський матч проти російського футбольного союзу (рфс) на території рф", — йдеться в офіційній відповіді УЄФА.

Зазначимо, що президентом боснійського футбольного союзу є племінник проросійського боснійського політика сербського походження Мілорада Додіка — Віко Зелькович.