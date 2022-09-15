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Колумбійський півзахисник повернувся до Європи.

Трансферне вікно в Греції, як і раніше, відкрито, а тому клуби мають можливість посилити свій склад.

Як повідомляє офіційний сайт Олімпіакоса, новачком команди став колумбійський півзахисник Хамес Родрігес.

Футболіст дістався грекам на правах вільного агента. Раніше в нього закінчився контракт із катарським Аль-Райяном.

Минулого сезону Хамес Родрігес провів 14 поєдинків, у яких відзначився п'ятьма голами та сімома асистами.

Нагадаємо, що раніше Олімпіакос підписав контракт с колишнім захисником Реалу Марсело.