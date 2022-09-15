Колумбійський півзахисник повернувся до Європи.
Хамес Родрігес, фото Олімпіакос
15 вересня 2022, 20:49
Трансферне вікно в Греції, як і раніше, відкрито, а тому клуби мають можливість посилити свій склад.
Як повідомляє офіційний сайт Олімпіакоса, новачком команди став колумбійський півзахисник Хамес Родрігес.
Футболіст дістався грекам на правах вільного агента. Раніше в нього закінчився контракт із катарським Аль-Райяном.
Минулого сезону Хамес Родрігес провів 14 поєдинків, у яких відзначився п'ятьма голами та сімома асистами.
Нагадаємо, що раніше Олімпіакос підписав контракт с колишнім захисником Реалу Марсело.