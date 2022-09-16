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Грецька команда знову посилила склад.

Олімпіакос активно працює у поточне трансферне вікно, підписуючи низку футболістів із гучним ім'ям.

Як повідомляє офіційний сайт грецького клубу, новачками команди стали Седрік Бакамбу та Діадьє Самассеку.

Форвард був вільним агентом після завершення контракту із Марселем. Півзахисник перейшов на правах оренди з Хоффенхайма.

Нагадаємо, що раніше Олімпіакос оголосив про підписання контракт з колумбійським півзахисником Хамесом Родрігесом.