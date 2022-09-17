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Українець відзначився у першій ж грі в Шотландії.

У рамках восьмого раунду чемпіонату Шотландії Хіберніан вдома переграв Абердін з рахунком 3:1.

Цей матч став дебютним для українського форварда Хіберніана Микола Кухаревича, який вийшов у старті на гру.

Гості відкрили рахунок на четвертій хвилині зусиллями Дюка, але у першому ж таймі залишились у меншості. Під кінець тайму рахунок зрівняв Бойл.

У другій половині гри Хіберніану гралось набагато легше. Уперед їх вивів Кемпбелл на 63 хвилині, а за 10 хвилин він зробив дубль.

У момент третього взяття воріт аистом відзначився Кухаревич. Таким чином Хіберніан з 11 баллами піднявся на четверте місце у таблиці.

Хіберніан - Абердін 3:1

Голи: Бойл, 45+1, Кемпбелл, 63, 73 — Дюк, 4