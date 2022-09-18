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Едуард Соболь, про травму якого стало відомо раніше, опинився у запасі.

У рамках дев'ятого туру чемпіонату Бельгії Стандард прийме на своєму полі Брюгге.

Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на це протистояння.

Так, у стартовому складі Брюгге вийде український нападник Роман Яремчук.

Цікаво, що захистник гостей Едуард Соболь, який не поїхав через травму до збірної України, опинився у запасі на матч зі Стандардом.

Cтарт Брюгге:

Нагадаємо, матч Стандард — Брюгге відбудеться сьогодні, 18 вересня, о 19:30.