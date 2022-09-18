Едуард Соболь, про травму якого стало відомо раніше, опинився у запасі.
Едуард Соболь та Роман Яремчук, Getty Images
18 вересня 2022, 19:04
У рамках дев'ятого туру чемпіонату Бельгії Стандард прийме на своєму полі Брюгге.
Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на це протистояння.
Так, у стартовому складі Брюгге вийде український нападник Роман Яремчук.
Цікаво, що захистник гостей Едуард Соболь, який не поїхав через травму до збірної України, опинився у запасі на матч зі Стандардом.
Cтарт Брюгге:
Нагадаємо, матч Стандард — Брюгге відбудеться сьогодні, 18 вересня, о 19:30.