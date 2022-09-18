Колишній наставник київського Динамо знайшов собі нове місце роботи.
Олександр Хацкевич, ФК Карміотиса
18 вересня 2022, 22:11
Кіпрська Карміотиса на своїй офіційній сторінці у Facebook оголосила про призначення нового головного тренера, яким став Олександр Хацкевич.
Деталі угоди із 48-річним білоруським фахівцем не розголошуються.
Раніше Хацкевич очолював такі клуби, як мінське Динамо, Вітебськ, київське Динамо та Ротор.
Також він працював із молодіжними збірними Білорусі, а потім із основною національною командою.
Фахівець перебував без роботи із березня минулого року.
Після чотирьох турів Карміотиса посідає 12 місце у турнірній таблиці чемпіонату Кіпру, де виступають 14 клубів.