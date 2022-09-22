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Форвард збірної Сенегалу успішно провів селекцію для національної команди.

Цьогорічна літня трансферна кампанія для центрального захисника Мусси Ніакате ознаменувалась переходом зі складу німецького Майнца до англійського Ноттінгем Форест.

Однак лишень зміною місця роботи 26-річний виконавець вирішив не обмежуватись, згадавши про свої сенегальські коріння.

Без зайвих зволікань, так і не отримавши виклику до лав національної збірної Франції, незважаючи на виступи за цю країну на рівні U-23, Ніакате змінив футбольне громадянство відповідно до свого походження.

Як зазначив сам гравець, не останню роль у цьому рішенні взяв на себе лідер "Львів Теранги" та нападник мюнхенської Баварії Садіо Мане.

"Це правда, що Садіо зв’язався зі мною, і це мало в підсумку вирішальний вплив на мене та моє рішення. Ми всі знаємо, гравцем якого рівня він є.

Садіо не тільки найкращий африканський гравець, він— один із найкращих гравців у світі. Коли по вас телефонує футболіст такого статусу... це щось виняткове.

Він запитав мене, чи збираюся я грати за Сенегал, чи є у мене мотивація захищати кольори "левів". Очевидно, я сказав йому, що у мене тоді було на думці, і він дуже добре це сприйняв, він був дуже щасливий.

Після цього він поговорив з тренером стосовно мене", — заявив майбутній дебютант африканської збірної.

Зазначимо, що наразі Ніакате відновлюється від травми підколінного суглобу, а тим часом його нова збірна готується до чемпіонату світу-2022 в Катарі, де гратиме в групі проти господарів турніру, а також Нідерландів та Еквадору, за допомоги товариської зустрічі проти Болівії.