Форвард збірної Сенегалу успішно провів селекцію для національної команди.
Мусса Ніакате, Getty Images
22 вересня 2022, 11:59
Цьогорічна літня трансферна кампанія для центрального захисника Мусси Ніакате ознаменувалась переходом зі складу німецького Майнца до англійського Ноттінгем Форест.
Однак лишень зміною місця роботи 26-річний виконавець вирішив не обмежуватись, згадавши про свої сенегальські коріння.
Без зайвих зволікань, так і не отримавши виклику до лав національної збірної Франції, незважаючи на виступи за цю країну на рівні U-23, Ніакате змінив футбольне громадянство відповідно до свого походження.
Як зазначив сам гравець, не останню роль у цьому рішенні взяв на себе лідер "Львів Теранги" та нападник мюнхенської Баварії Садіо Мане.
"Це правда, що Садіо зв’язався зі мною, і це мало в підсумку вирішальний вплив на мене та моє рішення. Ми всі знаємо, гравцем якого рівня він є.
Садіо не тільки найкращий африканський гравець, він— один із найкращих гравців у світі. Коли по вас телефонує футболіст такого статусу... це щось виняткове.
Він запитав мене, чи збираюся я грати за Сенегал, чи є у мене мотивація захищати кольори "левів". Очевидно, я сказав йому, що у мене тоді було на думці, і він дуже добре це сприйняв, він був дуже щасливий.
Після цього він поговорив з тренером стосовно мене", — заявив майбутній дебютант африканської збірної.
Зазначимо, що наразі Ніакате відновлюється від травми підколінного суглобу, а тим часом його нова збірна готується до чемпіонату світу-2022 в Катарі, де гратиме в групі проти господарів турніру, а також Нідерландів та Еквадору, за допомоги товариської зустрічі проти Болівії.