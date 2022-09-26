Щодо Динамо, то кияни посідають восьме місце в рейтингу.
Зоря – Динамо, ФК Зоря
26 вересня 2022, 20:39
Міжнародний центр спортивних досліджень CIES опублікував демографію команд української Прем'єр-ліги.
За підсумками дослідження стало відомо, яка команда УПЛ є наймолодшою, а яка – найстарша.
Найнижчий середній вік в УПЛ у луганській Зорі – 24,85 року, а найвищий у одеського Чорноморця – 28,65.
У трійці наймолодших команд – львівський Рух та донецький Шахтар. Також зазначається, що у цих командах найбільше ігрового часу виділяється для гравців до 21 року — 45,9% та 30% відповідно.
Щодо Динамо, то кияни посідають восьме місце в рейтингу.
Після чотирьох турів Колос очолює турнірну таблицю УПЛ, набравши 10 очок, як і Шахтар. Трійку найкращих замикає Дніпро-1 – 9 балів. Динамо лише на 12 місці.