Україна

Щодо Динамо, то кияни посідають восьме місце в рейтингу.

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES опублікував демографію команд української Прем'єр-ліги.

За підсумками дослідження стало відомо, яка команда УПЛ є наймолодшою, а яка – найстарша.

Найнижчий середній вік в УПЛ у луганській Зорі – 24,85 року, а найвищий у одеського Чорноморця – 28,65.

У трійці наймолодших команд – львівський Рух та донецький Шахтар. Також зазначається, що у цих командах найбільше ігрового часу виділяється для гравців до 21 року — 45,9% та 30% відповідно.

Щодо Динамо, то кияни посідають восьме місце в рейтингу.

Після чотирьох турів Колос очолює турнірну таблицю УПЛ, набравши 10 очок, як і Шахтар. Трійку найкращих замикає Дніпро-1 – 9 балів. Динамо лише на 12 місці.