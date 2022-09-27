До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку, благодар якого українська команда вийшла на молодіжний чемпіонат Європи.
Молодіжна зьірна України, УАФ
27 вересня 2022, 22:17
Збірна України U-21 в рамках матчу-відповіді фіналу кваліфікації до чемпіонату Європи-2023 розгромила однолітків зі Словаччини з рахунком 3:0 та вийшла у фінальну стадію цього турніру.
Підопічні Руслана Ротаня відправили у ворота суперника три м'ячі, автором яких став Данило Сікан.
Огляд матчу:
Україна U-21 — Словаччина U-21 3:0 (перший матч — 2:3)
Голи: Сікан, 48, 56, 64
Україна U-21: Трубін, Драмбаєв, Сирота, Таловєров, Сич, Михайленко (Бражко, 46), Бондаренко (Очеретько, 88), Криськів (Желізко, 88), Судаков, В’юнник (Назаренко, 46), Сікан (Ванат, 71).
Словаччина U-21: Белко, Месік, Оберт, Немчик, Датко, Кадак (Мислович 63), Покорни, Лаврінчик (Голян, 62), Суслов, Капралік (Трусов, 71), Стрелец (Гальчик, 81).