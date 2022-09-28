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Проте португалець не перейшов у саудівський клуб.

Президент Аль-Хіляля Фахад бен Нафель заявив, що влітку Кріштіану Роналду погодився перейти до них, але трансфер не відбувся, тому що саудівський клуб був підданий санкціям із забороною на трансфери.

Функціонер зазначив, що Кріштіану домовився з клубом про зарплату 2 мільйони фунтів на тиждень.

"Так, ми вели переговори з Роналду. Проблема була не в грошах чи принципах, Аль-Хілялю під силу запрошувати світових зірок, але це було рішення спортивного арбітражного центру, який заборонив нам реєструвати нових гравців. Ми не припиняли переговори з гравцями, попри рішення про заборону, але ми відклали їхній вихід на фінальну стадію, поки заборона не буде знята", — цитує президента Goal.com.

Раніше ми писали, що агент пропонував Мілану та Наполі Роналду, проте ті не хотіли розлучатися із власними гравцями.