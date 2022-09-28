Іспанія

Захисник Барселони успішно переніс хірургічне втручання.

Захисник Барселони Рональд Араухо успішно переніс операцію на стегні, повідомляє офіційний сайт клубу. Нагадаємо, що у футболіста розрив сухожилля привідного м’яза правого стегна.

Операцію провів доктор Лассе Лемпайнен під наглядом медичного персоналу клубу в Турку, Фінляндія. Очікується, що уругваєць пропустить від 6 до 8 тижнів.

В цьому сезоні 23-річний оборонець провів 7 матчів у всіх турнірах. Результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, що Барселона також втратила Ектора Бельєріна. Клуб провів обстеження гравця та підтвердив травму у камбалоподібному м'язі.