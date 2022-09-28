Захисник Барселони успішно переніс хірургічне втручання.
РОНАЛЬД АРАУХО, GETTY IMAGES
28 вересня 2022, 15:44
Захисник Барселони Рональд Араухо успішно переніс операцію на стегні, повідомляє офіційний сайт клубу. Нагадаємо, що у футболіста розрив сухожилля привідного м’яза правого стегна.
Операцію провів доктор Лассе Лемпайнен під наглядом медичного персоналу клубу в Турку, Фінляндія. Очікується, що уругваєць пропустить від 6 до 8 тижнів.
В цьому сезоні 23-річний оборонець провів 7 матчів у всіх турнірах. Результативними діями не відзначався.
Нагадаємо, що Барселона також втратила Ектора Бельєріна. Клуб провів обстеження гравця та підтвердив травму у камбалоподібному м'язі.