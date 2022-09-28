Ліга націй

Український нападник висловився про нічию з шотландцями в Лізі націй.

Національна збірна України завершила груповий етап Ліги націй дивізіону B на другому місці, зігравши в останньому турі у нульову нічию із Шотландією.

Нападник "жовто-синіх" Андрій Ярмоленко поділився емоціями від результату цього протистояння.

"Ми не виграли, не здобули потрібний результат, але я пишаюся тим, що знаходжуся тут, пишаюся хлопцями, які просто билися на футбольному полі. Ми зробили те, про що домовлялися перед поєдинком, — не програвати боротьбу й підбори. Я вважаю, що ми непогано грали, з огляду на погодні умови. Поле було не в найкращому стані. Але це в жодному разі не виправдання. Це футбол. Іноді ти забиваєш якийсь нелогічний гол і виграєш, іноді створюєш багато моментів і не забиваєш. Якби в першому таймі забив я чи Артем Довбик, гра була б трішки іншою. Але іноді ти виграєш, іноді — програєш. Потрібно рухатися далі, нічого страшного не сталося.

Я думаю, що вболівальники на трибунах отримали задоволення. Вони бачили найголовніше — те, що ми б’ємося за цей герб на грудях, за футболку, яку вдягаємо. Хочеться їм висловити велику подяку за те, що вони прийшли нас підтримати в таку погоду в цей складний час. Ми відчували підтримку, яка була на топ-рівні.

Звісно, залишився осад, бо створили кілька хороших моментів і не забили. Ці моменти вирішили долю всієї групи. Тому десь прикро, але, повторюся, хлопці віддали всі сили, були дуже засмучені в роздягальні. Однак треба підіймати голову й рухатися далі. Ми грали з хорошим суперником. Шотландія показує хороший футбол, багато її гравців виступає в англійській Прем’єр-лізі. Я вважаю, що ми грали непогано.

Мій 112-й за ліком поєдинок за збірну? Я пам’ятаю всі ігри. Кожен матч у збірній для мене — як останній. Я завжди віддаю всі сили. Хочу просто подякувати всім своїм партнерам, з якими я грав і буду грати, уболівальникам — за підтримку й критику. Для мене це багато що значить. Коли Олександр Васильович вручав мені цю футболку, я ледь стримував сльози. Мені хотілося щось сказати, але я промовчав, бо заплакав би. Для мене це багато що значить.

Будемо працювати. Футбол — така річ, що потрібно тільки працювати, і тоді прийде результат. Ми віддали всі сили. Іноді забиваєш із напівмоменту та перемагаєш. Іноді створюєш 10 гольових моментів і не можеш забити. Цим і прекрасний футбол. Тому рухаємося далі, нічого страшного не сталося. Я думаю, що вболівальники залишилися задоволені нашою грою, але не результатом, як і ми", — цитує слова Ярмоленка офіційний сайт УАФ.

Дивіться відео найкращих моментів матчу Україна — Шотландія в огляді на Football.ua.