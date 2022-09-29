Другое

Екс-нападник прокоментував вплив технологій на стан справ у футболі.

Система відеодопомоги арбітрам, або VAR, уже не викликає настільки жвавого обговорення, як під час своєї імплементації в футбольний світ, проте досі її робота не отримала одностайної схвальної оцінки серед досвідчених футбольних діячів.

Зокрема, колишній нападник лондонського Арсеналу та збірної Франції Тьєррі Анрі вважає, що точність, достовірність та доцільність роботи VAR усе ще викликає певні сумніви.

"Розвиток VAR триває недостатньо швидко. І при цьому застосування цієї технології завжди залишається рішенням когось у якісь вантажівці чи деінде. Тому власне VAR нічого не вирішує.

Ця технологія покликана лише для того, аби нагадати про якусь ситуацію на полі.

У той самий час, після того, як ти забиваєш гол, ти навіть не знаєш, чи варто його святкувати. Я повинен радіти? Святкувати? Чи зарано? Уся це вбиває радість від гри", — заявив 45-річний колишній футболіст.

Зауважимо, що раніше Анрі долучився до співвласництва італійським клубом Комо.