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Цікава аналогія між двома гучними прізвищами різних видів спорту від керманича.

Кількома днями раніше легендарний швейцарський тенісист Роджер Федерер завершив професійну кар’єру, що привернуло увагу представників різноманітних видів спорту.

Футбол також не залишився осторонь, і під час свого останнього спілкування з журналістами головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні вирішив зазирнути в майбутнє, коли головній футбольній зірці його країни, нападнику Ліонелю Мессі, також доведеться повісити бутси на цвях.

"Коли Федерер пішов на пенсію, усі були одночасно й у захваті від його здобутків за часи кар’єри, і разом із тим розчаровані від того факту, що більше не зможуть спостерігати за його грою.

Скажіть відверто, хто з нас не хотів би його знову побачити на тенісному корті? Це була чудова пригода в його виконанні, проте й вона добігла кінця.

Те ж саме колись станеться й з Ліонелем Мессі, проте з’являться багато інших гравців, бо футбол постійно породжує когось сильніше.

Нам залишається лише насолоджуватись швидкоплинністю цього моменту", — заявив аргентинський фахівець.

Нагадаємо, що під завершення вересневої міжнародної павзи Федерація футболу Аргентини зробила подарунок очільнику збірної, продовживши з ним чинний контракт на тривалий термін.