Цікава аналогія між двома гучними прізвищами різних видів спорту від керманича.
Ліонель Мессі, Getty Images
29 вересня 2022, 10:08
Кількома днями раніше легендарний швейцарський тенісист Роджер Федерер завершив професійну кар’єру, що привернуло увагу представників різноманітних видів спорту.
Футбол також не залишився осторонь, і під час свого останнього спілкування з журналістами головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні вирішив зазирнути в майбутнє, коли головній футбольній зірці його країни, нападнику Ліонелю Мессі, також доведеться повісити бутси на цвях.
"Коли Федерер пішов на пенсію, усі були одночасно й у захваті від його здобутків за часи кар’єри, і разом із тим розчаровані від того факту, що більше не зможуть спостерігати за його грою.
Скажіть відверто, хто з нас не хотів би його знову побачити на тенісному корті? Це була чудова пригода в його виконанні, проте й вона добігла кінця.
Те ж саме колись станеться й з Ліонелем Мессі, проте з’являться багато інших гравців, бо футбол постійно породжує когось сильніше.
Нам залишається лише насолоджуватись швидкоплинністю цього моменту", — заявив аргентинський фахівець.
Нагадаємо, що під завершення вересневої міжнародної павзи Федерація футболу Аргентини зробила подарунок очільнику збірної, продовживши з ним чинний контракт на тривалий термін.