ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Місцеві очільники футболу в захваті від результатів співпраці.

Колишній захисник аргентинської збірної Ліонель Скалоні, на рахунку якого всього сім матчів за "бьянкочелесті" в професійній кар’єрі, завершив виступи в 2015 році, після чого почав опановувати тренерський фах.

Отримавши трохи досвіду роботи асистентом у складі андалузької Севільї в тренерському штабі Хорхе Сампаолі, починаючий керманич згодом пішов за головним тренером до національної збірної своєї країни, яку потім очолив у період невизначеності на тлі не надто яскравого виступу на чемпіонаті світу-2018.

Із того часу вже минуло чотири роки, і за цей цикл Скалоні здобув із Аргентиною довгоочікувану перемогу на Копа Америка-2021, і згодом завоював путівку на мундіаль-2022 в Катарі.

І щоб зайві думки щодо спливаючих термінів контракту не бентежили очільника головної команди країни, президент місцевої федерації футболу Чікі Тапіа ухвалив рішення продовжити з ним контракт аж до завершення наступного чемпіонату світу-2026 в США, Канаді та Мексиці.

"Я з гордістю можу повідомити вам, що ми домовилися про те, щоб Ліонель Скалоні залишався головним тренером Аргентини до завершення чемпіонату світу 2026 року.

Ми продовжуємо робити ставку на довгостроковий комплексний проєкт розвитку команди", — заявив місцевий очільник футболу.

Зауважимо, що раніше аргентинська преса повідомляла про те, що перед Скалоні стоїть завдання здобути перемогу на прийдешньому міжнародному форумі, останню підготовку до якого Аргентина провела напередодні, коли обіграла Ямайку в товариському поєдинку (3:0).