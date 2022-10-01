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Українець все ще почав реабілітацію від травми.

У рамках 10 туру бельгійської Ліги Жупіле Брюгге в домашніх стінах зустрінеться з Мехеленом.

Незважаючи на травму, через яку Едуард Соболь не приїхав до збірної України на вересневі матчі, він вийде у стартовому складі на цю гру. Вірогідно, він так і не розпочав реабілітацію.

Ще один українець — Роман Яремчук — залишився в запасі. До вашої уваги склад Брюгге:

Матч Брюгге — Мехелен відбудеться 1 жовтня о 21:45 за київським часом.