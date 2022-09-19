ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Гравець прокоментував скандальну ситуацію.

Напередодні фланговий захисник збірної України Едуард Соболь потрапив у ситуацію невизначеності, коли з’явився на полі під час матчу чемпіонату Бельгії між Брюгге та Стандардом, тоді як виклик до лав команди Олександра Петракова завершився відмовою через травму.

За кілька годин після завершення протистояння Ліги Жюпіле власне футболіст вирішив роз’яснити ситуацію українській спільноті.

"Уже місяць я відчуваю дискомфорт в області паху. Після обстеження в мене була виявлена гематома. Клубні медики очікували, що ця проблема вирішиться раніше, але так не сталося.

І от буквально вчора головний лікар Брюгге сказав мені, що для того, аби уникнути можливих ускладнень у майбутньому, необхідно викачати кров з ураженої зони.

Після такої процедури я не зможу тренуватися щонайменше п'ять днів. Саме цю інформацію я одразу повідомив головному тренеру національної команди Олександру Петракову.

Зрозуміло, що повернення до тренувального процесу лише за два дні до заключного, третього матчу Ліги націй (і це у випадку, якщо загоєння відбуватиметься без ускладнень) робить мої шанси взяти участь у грі мізерними.

Але хочу наголосити — я готовий навіть після процедури приїхати до табору збірної й чекати, поки рана загоїться, навіть не маючи можливості тренуватися. Олександр Васильович, зрозумівши суть питання, сказав, що в цих матчах я не зможу допомогти збірній, і це відповідає дійсності. Хоч би як прикро мені було це усвідомлювати...

Наразі ця проблема спричиняє відчутний дискомфорт, однак у разі необхідності я можу вийти на поле. Тому головний тренер долучив мене до заявки й випустив на заключні 20 хвилин гри.

Однак лікарі наполягають на видаленні гематоми, кажучи, що в подальшому можуть бути ускладнення. Діагноз клубного лікаря я надав лікарям збірної, і вони погодилися із цим, оцінивши можливі ризики та наслідки. Тож мені просто необхідно зробити цю процедуру для того, щоб продовжити грати у футбол", — заявив український виконавець.

Нагадаємо, що матч Шотландія — Україна відбудеться 21 вересня, о 21:45 за київським часом.