Український захисник відзначився класним голом у ворота Мехелена.
Едуард Соболь, ФК Брюгге
03 жовтня 2022, 18:19
Захисник збірної України та Брюгге Едуард Соболь потрапив до символічної збірної десятого туру чемпіонату Бельгії.
За матч проти Мехелена (3:0) українець отримав оцінку 8,3 бала від авторитетного порталу WhoScored.
Нагадаємо, у цій зустрічі Соболь відзначився класним ударом зі штрафного.
Нинішнього сезону Соболь провів вісім поєдинків, у яких відзначився одним голом.
Після 10 турів Брюгге набрав 22 очки і посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Бельгії, відстаючи від лідируючого Антверпена на п'ять балів.