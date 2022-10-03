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Український захисник відзначився класним голом у ворота Мехелена.

Захисник збірної України та Брюгге Едуард Соболь потрапив до символічної збірної десятого туру чемпіонату Бельгії.

За матч проти Мехелена (3:0) українець отримав оцінку 8,3 бала від авторитетного порталу WhoScored.

Нагадаємо, у цій зустрічі Соболь відзначився класним ударом зі штрафного.

Нинішнього сезону Соболь провів вісім поєдинків, у яких відзначився одним голом.

Після 10 турів Брюгге набрав 22 очки і посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Бельгії, відстаючи від лідируючого Антверпена на п'ять балів.