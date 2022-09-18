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Український захисник вийшов у матчі чемпіонату Бельгії на 71-й хвилині.

У суботу, 17 вересня, Українська асоціація футболу повідомила про те, що лівий захисник Брюгге Едуард Соболь не зможе приїхати до національної збірної України на вересневі матчі Ліги націй.

Причиною в УАФ назвали травму привідного м'яза у 27-річного українця, яку той отримав на одному із тренувань в бельгійському клубі.

Однак у неділю, 18 вересня, Соболь потрапив у заявку Брюгге на матч дев'ятого туру чемпіонату Бельгії проти Стандарда.

Більше того, український захисник з'явився на полі на 71-й хвилині, замінивши під час зустрічі Бйорна Маєра. Фінальний свисток зафіксував перемогу Стандарда з рахунком 3:0.