Український захисник вийшов у матчі чемпіонату Бельгії на 71-й хвилині.
Едуард Соболь, getty images
18 вересня 2022, 21:40
У суботу, 17 вересня, Українська асоціація футболу повідомила про те, що лівий захисник Брюгге Едуард Соболь не зможе приїхати до національної збірної України на вересневі матчі Ліги націй.
Причиною в УАФ назвали травму привідного м'яза у 27-річного українця, яку той отримав на одному із тренувань в бельгійському клубі.
Однак у неділю, 18 вересня, Соболь потрапив у заявку Брюгге на матч дев'ятого туру чемпіонату Бельгії проти Стандарда.
Більше того, український захисник з'явився на полі на 71-й хвилині, замінивши під час зустрічі Бйорна Маєра. Фінальний свисток зафіксував перемогу Стандарда з рахунком 3:0.