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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 6 жовтня.

Завершилася 225 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- "Настане день, коли ми скажемо і про звільнення Криму" — президент Зеленський повідомив, що з 1 жовтня тільки на Херсонщині ЗСУ звільнили понад 500 квадратних кілометрів території й десятки населених пунктів.

- Зеленський закликав НАТО превентивно відреагувати на ядерні погрози Росії посиленням тиску — у Росії сприйняли цю заяву як заклик до превентивного удару по РФ.

- 6 жовтня з 15:00 по 20:00 на півдні України підрозділи зенітних ракетних військ знищили п’ять безпілотників окупантів, чотири з яких іранського виробництва.

- Україна просить у США більше систем ППО, готуючись до ударів по інфраструктурі взимку — Politico.

- Фінляндія схвалила дев'ятий пакет військової допомоги Україні.

- Український парламент відхилив пропозицію парламенту російського сісти за стіл переговорів.

- Українські військові проходять підготовку з управління зенітними ракетними комплексами ППО NASAMS і IRIS-T — речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – зі ствольної артилерії, в районах населених пунктів Сеньківка, Ясна Поляна і Блешня Чернігівської області та Середина Буда, Кияниця і Фотовиж Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Уди, Стрілеча, Нескучне, Гатище та Вільхуватка;

на Краматорському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Сіверськ та Верхньокам’янське;

на Бахмутському напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Яковлівка, Курдюмівка, Нью-Йорк та Зайцеве;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, у районах населених пунктів Авдіївка, Кам’янка, Красногорівка, Первомайське, Парасковіївка, Піски та Новомихайлівка;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках наступальних дій противник не проводив. Від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура понад двадцяти населених пунктів. Зокрема, Новоукраїнки, Времівки, Полтавки та Новополя.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони більш як тридцяти населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Серед них — Правдине, Мирне, Киселівка, Кобзарці та Велике Артакове.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Будь-які рішення нинішнього керівника Росії щодо Запорізької електростанції та будь-які намагання Росії перевести станцію нібито у свою власність є нікчемними і, відверто кажучи, безглуздими.

Лише українські спеціалісти можуть гарантувати, що на Запорізькій станції не буде жодних радіаційних інцидентів. Міжнародна спільнота контактуватиме щодо ЗАЕС тільки з Україною, бо це українська власність. Була, є і буде.

Зараз на станції близько пʼятисот окупантів. А це не що інше, як пʼятсот ризиків катастрофи.

Світ це розуміє. І я дякую за підтримку всім, хто бореться за повернення повного українського контролю над станцією та за її повну демілітаризацію".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!