Другое

До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 7 жовтня.

Завершилася 226 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Україна підтвердила свою повагу до суверенітету й територіальної цілісності Японії включно з її Північними територіями, які поки що перебувають під російською окупацією. Сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Також Зеленський закликав усіх у світі ухвалити аналогічні рішення;

- Правоохоронці продовжують виявляти місця поховань загиблих у звільненому Лимані, що на Донеччині. російські окупанти вчиняли неймовірні звірства, у братських могилах лежать цілі родини. Серед загиблих є діти 2019-2021 років народження...

- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний обговорив питання підготовки наших підрозділів з Генеральним інспектором Бундесверу генералом Еберхардом Цорном. "Вдячний за допомогу. Переконаний, що підготовка військ за стандартами НАТО є ключовим фактором набуття повної взаємосумісності" — наголосив Валерій Федорович;

- Країни ЄС досягли консенсусу щодо тренувальної місії для українських військових, заявив прем’єр головуючої у Раді ЄС Чехії Петр Фіала;

- Відбувся офіційний візит в Україну делегації Збройних Сил Литовської Республіки на чолі з Головнокомандувачем Збройних Сил Литовської Республіки генерал-лейтенантом Вальдемарасом Рупшисом;

- Стало відомо, що Чехія планує великий урядовий візит до Києва. Про це заявив речник уряду Вацлав Смолка. Головними темами будуть наслідки російської агресії та повоєнна відбудова України;

- Естонія готує новий пакет військової допомоги Україні, а саме з боєприпасами і зимовим спорядженням, заявила прем’єрка Кая Каллас перед неформальною зустріччю лідерів ЄС у Празі. "Мій заклик чіткий — Україна має ініціативу на полі бою і ми всі маємо зробити більше для того, щоби вона звільнила більше своїх територій".

- Перші 19 українських військовослужбовців вже почали проходити навчання з використання ППО ЗРК Aspide, сказано у заяві Міноборони Іспанії.

- Зеленський заявив, що МВФ виділив для України 1,3 мільярда доларів фінансування;

- Євросоюз виділить Україні ще 2 млрд євро ($1,96 млрд), заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;

- Народні депутати України поставили крапку в питанні військового обліку жінок, ухваливши в цілому законопроєкт №6482. Тепер, на рівні закону, закріплено, що жінки можуть бути взяті на військовий облік лише добровільно й за умови, якщо їхня спеціальність або професія споріднена з військово-обліковою спеціальністю у військах:

- Стала відома кількість людей, які втекли з росії після оголошення так званої "часткової мобілізації". Станом тільки на 21 вересня вона сягнула понад 550 000 людей, більшість із них — чоловіки;

ЄС створить фонд у розмірі 100 млн євро, який дозволить Україні купувати озброєння в Європі, Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на самміті у Празі;

- Нобелівську премію миру вручили правозахиснику з білорусі Олесю Біляцькому, російській правозахисній організації Меморіал та українській правозахисній організації Центр громадянських свобод. Українське суспільство обурилося фактом вручення премії представникам країни-агресора та країни, яка її відкрито підтримує. Невдоволення виказав і радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

- Президент США Джо Байден заявив, що вперше з часів Карибської кризи світ має загрозу ядерної зброї;

- Стало відомо, що 73% американців вважають, що США мають продовжувати підтримувати Україну, незважаючи на погрози рф щодо застосування ядерної зброї.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирних жителів, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Протягом доби окупанти завдали 2 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Від ворожих ударів постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж 10 населених пунктів. Серед них — Рідкодуб, Гуляйпільське, Новоандріївка, Запоріжжя, Миколаїв, Славгород.

Для ударів по населених пунктах Запоріжжя та Миколаїв противник використав 4 безпілотні літальні апарати іранського виробництва Shahed-136.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках російські окупанти здійснювали обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Сеньківка і Ясна Поляна Чернігівської області, а також Середина Буда, Фотовиж, Бояро-Лежачі, Рижівка, Голишівське, Кияниця, Миропілля, Мезенівка та Славгород Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Басове, Глибоке, Висока Яруга, Красне, Стрілеча, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Волохівка та Дворічна;

на Краматорському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Терни, Райгородок, Спірне, Білогорівка, Верхньокам’янське, Серебрянка, Григорівка, Торське, Іванівка та Греківка;

на Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли в районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Іванград, Опитне, Майорськ, Виїмка, Роздолівка, Веселе, Зайцеве та Одрадівка;

на Авдіївському напрямку ворог завдав вогневого ураження по районах населених пунктів Авдіївка, Кам’янка, Новобахмутівка, Мар’їнка, Красногорівка, Водяне, Первомайське та Новомихайлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура в районах Новоукраїнки, Павлівки, Нескучного, Червоного, Гуляйполя та Новополя.

На Південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали райони понад двадцяти населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення.

Підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Виїмка, Бахмутське, Красна Гора, Бахмут, Майорськ, Андріївка, Первомайське, Веселе, Кам’янка, Побєда, Невельське, Новомихайлівка та Тернові Поди.

Російська окупаційна влада продовжує чинити тиск на громадян України, які залишились на тимчасово окупованій території Донецької області. За наявною інформацією, в окремих районах міста Горлівка, представники “силових структур” залякують місцевих жителів, які не підтримали приєднання тимчасово окупованого регіону до російської федерації на незаконному референдумі. Продовжується виявлення чоловіків, які уникають мобілізації, їх затримують та примусово направляють до підрозділів 1-го армійського корпусу для поповнення втрат.

За наявною інформацією, існують суттєві проблеми матеріального забезпечення мобілізаційних заходів, що проводяться військовим керівництвом російської федерації. Так, на початку жовтня, з 8 тисяч відмобілізованих осіб, які перебувають на базі новосибірського вищого командного училища, забезпечено військовою формою не більше половини. Крім того, зазначеному особовому складу видають лише польову форму та взуття. Решту екіпірування необхідно купувати за власний кошт або спробувати отримати від органів місцевої влади як гуманітарну допомогу. Залишається проблемним питання забезпечення мобілізованих шоломами та бронежилетами.

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат на півдні нашої країни. Так, в районі населеного пункту Каховка Херсонської області, підтверджено знищення живої сили та військової техніки, серед якої засоби протиповітряної оборони. Також, внаслідок ефективного вогневого ураження району зосередження противника поблизу населеного пункту Борозенське, 5 жовтня поточного року, втрати ворога склали до 10 осіб загиблими та близько 20 поранених.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів. Підтверджено ураження 8 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили два БпЛА та два гелікоптери ворога.

Ракетні війська і артилерія за добу уразили один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, понтонну переправу та комплекс РЕБ.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Україна підтвердила свою повагу до суверенітету й територіальної цілісності Японії включно з її Північними територіями, які поки що перебувають під російською окупацією. Сьогодні я підписав відповідний указ. Є відповідна заява Верховної Ради України. І ми закликаємо всіх у світі ухвалити аналогічні рішення.

Цією війною проти України та проти міжнародного правопорядку Росія поставила себе в умови, за яких це тепер лише питання часу – реальне звільнення всього, що колись було захоплене й перебуває нині під контролем Кремля.

Агресор повинен програти. Так і буде. Щоб такі війни більше не повторювались і щоб мир був дійсно довгостроковим. Нічого не має залишитися загарбникам. Вірю, і для наших партнерів справедливість буде відновлена".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!