Український півзахисник дебютував за новий клуб.
Іван Калюжний (справа), Керала Бластерс
08 жовтня 2022, 10:26
Перший тур чемпіонату Індії видався гольовим для українського півзахисника Івана Калюжного.
Футболіст зміг дебютувати за свій новий клуб Керала Бластерс у поєдинку проти Іст Бенгал.
При рахунку 1:0 на користь його команди, Калюжний вийшов на поле на 79 хвилині. За декілька хвилин він подвоїв перевагу команди, а 89 — забив свій другий гол. Він видався особливо крутим.
Керала Бластерс – Іст Бенгал 3:1
Голи: Луна, 71, Калюжний, 81, 89 – Алекс, 87