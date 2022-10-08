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Український півзахисник дебютував за новий клуб.

Перший тур чемпіонату Індії видався гольовим для українського півзахисника Івана Калюжного.

Футболіст зміг дебютувати за свій новий клуб Керала Бластерс у поєдинку проти Іст Бенгал.

При рахунку 1:0 на користь його команди, Калюжний вийшов на поле на 79 хвилині. За декілька хвилин він подвоїв перевагу команди, а 89 — забив свій другий гол. Він видався особливо крутим.

Керала Бластерс – Іст Бенгал 3:1

Голи: Луна, 71, Калюжний, 81, 89 – Алекс, 87