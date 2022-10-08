Другое

Легендарний француз згадав, як його не визнали найкращим футболістом у 2013 році.

Атакуючий півзахисник Салернітани Франк Рібері вкотре висловив невдоволення тим, що у 2013 році йому не вручили Золотий м'яч.

"Золотий м'яч 2013 року — це найбільша крадіжка в моїй кар'єрі. Несправедливість. Тут багато політики.

Я бачив, як Блаттер обіймав Роналду і як уся його родина була там. Я не дурний. Очевидно, що ФІФА хотіла його бачити у якості переможця для власної вигоди", — цитує слова Рібері Le Meilleur du Football.

Раніше повідомлялося, что 39-річний Рібері незабаром планує завершити кар'єру. В поточному сезоні французький вінгер провів лише два матчі.