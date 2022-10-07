Італія

Найближчим часом 39-річний француз може стати вільним агентом.

Півзахисник Салернітани Франк Рібері незабаром може завершити професійну кар'єру. Про це повідомляє сайт журналіста Джанлуки Ді Марцио.

За інформацією джерела, 39-річний француз близький до розірвання контракту з італійським клубом, а також прощання з великим футболом.

Також наголошується, що Франк може залишитися у клубі, але вже на іншій посаді.

Цього сезону Рібері провів лише один матч, відігравши 36 хвилин у зустрічі першого туру Серії А, але потім отримав травму і більше на полі не з'являвся.