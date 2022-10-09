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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 8 жовтня.

Завершилася 227 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Росіяни знову атакували Запоріжжя, постраждала інфраструктура.

- ЄС засудив офіційне "привласнення" Росією окупованої ЗАЕС.

- Президент Володимир Зеленський повідомив, що на Бахмутському напрямку на Донеччині йдуть дуже жорсткі бої, українські військові тримають позиції.

- Президент Зеленський у своєму вечірньому зверненні зазначив, що в суботу в окупованому Криму "було хмарно", але, якими б не були хмари, українці знають, що робити.

- Президент Росії Володимир Путін поклав на ФСБ повноваження щодо захисту незаконно збудованого Кримського мосту, де вранці стався вибух.

- Останні успіхи українських сил у прориві російської лінії фронту викликали в уряді Великої Британії сподівання на те, що повномасштабна війна може завершитися вже до кінця цього року — The Times.

- Кримський міст частково обвалився, пошкоджена залізниця у результаті вибуху.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Сіверському напрямку – Сеньківка, Блешня і Миколаївка Чернігівської області, а також Бачівськ, Старикове, Кіндратівка та Біловоди Сумської області;

на Слобожанському напрямку – Уди, Козача Лопань, Красне, Глибоке, Огірцеве, Варварівка, Нескучне, Тернова та Дворічна;

на Краматорському напрямку – Терни, Новоєгорівка, Макіївка, Ямполівка, Дронівка, Серебрянка, Білогорівка, Веселе та Григорівка;

на Бахмутському напрямку – Верхньокам’янське, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Майорськ та Нью-Йорк;

на Авдіївському напрямку – Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура понад двадцяти населених пунктів. Серед них — Темирівка, Зелене Поле, Времівка, Нескучне, Вугледар, Павлівка, Ольгівське, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне та Мирне.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад сорока населених пунктів. Зокрема, для атаки на інфраструктуру Нікополя та територій Миколаївської області ворог знову задіяв іранські безпілотники-камікадзе.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні на території нашої держави був непоганий і більшою мірою сонячний день. На значній території близько 20 градусів тепла і сонце.

На жаль, у Криму було хмарно. Хоча й також тепло.

Але якими б не були хмари – українці знають, що робити. І знають, що наше майбутнє – сонячне. Це майбутнє без окупантів. На всій нашій території.

Ми гарантуємо всім російським військовим, які добровільно складуть зброю і здадуться у полон, збереження їхнього життя.

Україна завжди дотримується усіх міжнародних норм і конвенцій.

Будь-яких інших варіантів, щоб окупанти могли на них сподіватися, ми їм не залишимо.

І я знову і знову дякую всім українцям, хто воює й працює заради миру для України – заради звільнення усієї нашої землі".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!