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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 10 жовтня.

Завершилася 229 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

Сьогодні у багатьох країнах пройшли мітинги на підтримку України. Основна вимога — визнати росію країною-терористом. Тисячі людей вийшли на центральні площі міст та до російських дипломатичних установ.

"Внаслідок ранкової атаки росії загинуло 14 людей. Травмовано 97 осіб" - Очільник МВС Денис Монастирський. "США нададуть Україні сучасні засоби ППО", - Білий дім про розмову Байдена та Зеленського. За пів доби росіяни випустили ракет по Україні на $400-700 млн. Така сума є приблизною, адже точна кількість ракет кожного типу невідома. За даними Генштабу, 10 жовтня росія випустила по Україні 84 ракети, 43 з яких вдалося збити силам ППО. Віялові відключення електрики можуть бути протягом кількох днів. Такі обмеження необхідні для відновлення електромереж, аби забезпечити надійне електропостачання. Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що американське посольство не планує евакуйовуватися з Києва.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби окупанти завдали понад 84 ракетних та авіаційних удари. Для ударів по містах і селах противник використав крилаті, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотні літальні апарати. Силами і засобами Повітряних Сил, а також протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України, було знищено 56 повітряних цілей: 43 крилаті ракети та 13 безпілотних літальних апаратів.

Загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України зберігається і надалі.

Водночас, ворог намагається утримати тимчасово захоплені території, обстрілює позиції наших військ, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Режим самопроголошеного президента республіки білорусь і надалі підтримує збройну агресію росії, надає плацдарми для завдання ударів по території України та зброю. При цьому, формування наступального угруповання не відзначено, загрози наступу з території республіки білорусь станом на 10 жовтня немає.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Янжулівка, Тимоновичі, Михальчина Слобода, Вірнопілля та Миропілля;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а також танків, в районах населених пунктів Івашки, Стрілеча, Гурівка, Кам’янка, Дворічна та Стельмахівка;

на Краматорському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема в районі населеного пункту Білогорівка;

на Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли в районах населених пунктів Сіверськ, Соледар, Бахмут, Майорськ, Курдюмівка та Нью-Йорк;

на Авдіївському напрямку, з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, вогневого ураження зазнали райони Первомайського, Вугледара, Невельського та Мар’їнки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Обстрілів зазнали Залізничне, Білогірʼя, Времівка, Дорожнянка, Темирівка та Червоне.

На Південнобузькому напрямку ворог посилив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. За поточну добу здійснив понад 93 артилерійських обстріли, що майже втричі більше ніж за минулу добу. Окрім позицій наших військ, вогневого впливу зазнали і населені пункти. Найбільш постраждали Нікополь, Вищетарасівка та Новокиївка.

Противник продовжує зазнавати втрат. За уточненою інформацією, станом на 9 жовтня, батальйонна тактична група противника від 150 мотострілецької дивізії, що діяла на Херсонському напрямку та складалась переважно з відмобілізованих військовослужбовців, уже втратила понад 520 осіб загиблими.

Для забезпечення потреб лікарняних закладів тимчасово окупованих населених пунктів, що активно використовуються загарбниками як шпиталі, додатково прибувають групи медпрацівників. У дитячій лікарні одного з населених пунктів Луганщини, російські окупанти, поряд із хворими дітьми, розмістили своїх поранених. Серед них і колишні в’язні, представники приватної військової кампанії “вагнер”. Непоодинокі випадки, коли дітей не доліковують та виписують, щоб звільнити ліжкомісця.

В той же час, противник продовжує прикриватись населенням тимчасово окупованих територій, як живим щитом. Так, в окремих навчальних закладах Ясинуватського району Донецької області, одночасно з навчальним процесом, продовжується розміщення військовослужбовців підрозділів російських окупаційних військ.

За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Соледар та Первомайське.

Поряд із відбиттям повітряного нападу противника, авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 5 ударів. Підтверджено ураження 3 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітних ракетних комплексів противника.

Ракетні війська і артилерія за добу уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки і один зенітний ракетний комплекс С-300 ворога.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Зараз по всій країні тривають відновлювальні роботи. Усі об’єкти, які були пошкоджені сьогоднішнім ударом російських терористів, ми відновимо. Це лише питання часу.

З 84-х російських ракет, що були запущені проти України, 43 збиті. Із 24-х російських безпілотників 13 збито. І навіть після цього кожні десять хвилин отримую повідомлення про збиття іранських «шахідів».

Тому дотримуйтесь правил безпеки і зважайте на повітряну тривогу. Небезпека ще є. Але ми – боремось. Я дякую нашим Повітряним Силам та підрозділам Сухопутних військ, що були задіяні сьогодні!

Україну неможливо залякати. Тільки ще більше об’єднати. Україну неможливо зупинити. Тільки ще більше переконати, що терористів треба знешкоджувати. Вже зараз окупанти не можуть нічого нам протиставити на полі бою, а тому й вдаються до цього терору. Що ж, зробимо поле бою ще боліснішим для ворога. І відновимо усе зруйноване.

Вірте в себе, в Україну, в Збройні Сили України і в нашу перемогу! Слава Україні!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!