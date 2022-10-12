Другое

До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 11 жовтня.

Завершилася 230 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

"США передали Україні ще чотири HIMARS", — Олексій Резніков.

В Європі тривають мітинги на підтримку надання росії статусу держави-терориста. Мітингувальники виходять на вулиці в різних міста, вимагаючи надати Україні більше зброї та підкреслюючи: кожен росіянин винен у цій війні.

За сьогоднішній ранок – 28 ракет, із них 20 збито. Понад 15 безпілотників, майже всі – ударні іранські. Більшість збито. Я дякую всім нашим бійцям Повітряних сил, Сухопутних військ і розвідки, які залучені до захисту від цих російських ударів.

Білий дім планує пришвидшити доставку двох перших систем NASAMS Україні. Про це повідомив представник Ради з нацбезпеки Джон Кірбі, передає Остап Яриш. 32 українських захисники повернулися додому з російського полону. Серед них — офіцери, сержанти та солдати ЗСУ. Також вдалось повернути тіло громадянина Ізраїлю Дмитра Фіалки. Першу з чотирьох систем протиповітряної оборони IRIS-T від Німеччини Україна отримає найближчими днями. СБУ прийшла з обшуками до вінницького митрополита УПЦ МП Іонафана. Слідчо-оперативні заходи проведуть за статтею 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом поточної доби окупанти знову завдали масованого ракетного удару, застосували по нашій країні майже тридцять крилатих ракет, завдали сім авіаційних ударів та здійснили близько двадцяти п’яти обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Тридцять дві повітряні цілі було знищено підрозділами протиповітряної оборони України на різних напрямках. Це 21 крилата ракета та 11 безпілотних літальних апаратів.

Внаслідок масованого ракетного удару постраждала інфраструктура понад десяти населених пунктів у Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. Вночі ворог задіяв вісім іранських ударних БпЛА, намагаючись завдати шкоди об’єктам критичної інфраструктури у Миколаївській області. Всі ці «безпілотники» знищено силами протиповітряної оборони Збройних Сил України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів:

на Сіверському напрямку – Тимоновичі і Янжулівка Чернігівської області;

на Слобожанському напрямку – Сотницький Козачок, Одноробівка, Уди, Ветеринарне та Козача Лопань;

на Краматорському напрямку – Райгородок, Новоєгорівка, Греківка, Макіївка, Нове, Новолюбівка, Ямполівка, Торське та Спірне;

на Бахмутському напрямку – Веселе, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Опитне, Майорськ та Нью-Йорк;

на Авдіївському напрямку – Бердичі, Авдіївка, Кам’янка, Первомайське, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – Успенівка, Нескучне, Полтавка, Вугледар, Залізничне, Малинівка, Чарівне та Білогірʼя.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує обстріли позицій наших підрозділів для стримування контрнаступу по всій лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали райони більш ніж двадцяти населених пунктів. Серед них — Давидів Брід, Нова Кам’янка, Благодатівка, Широке, Шевченкове, Любомирівка, Тернові Поди, Правдине, Мирне та Олександрівка.

Мобілізація та перекидання противником резервів не дають можливості здолати супротив захисників і захисниць нашої країни. Тим часом, в росії продовжуються бунти серед мобілізованих. Так, за наявною інформацією, на одному з навчальних полігонів східного військового округу, через низький рівень забезпечення, недотримання санітарних норм, неналежне харчування та відсутність нормальних умов для проживання, понад сто мобілізованих відмовляються виконувати будь-які накази командування та залишати казарму.

За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ та Первомайське.

Підтверджено ураження району зосередження живої сили та військової техніки противника у Херсонській області. За наявною інформацією, знищено до ста окупантів та близько тридцяти одиниць озброєння та військової техніки.

В Запорізькій області Силами оборони за попередні дні уражено зенітний ракетний комплекс С-300, до десяти одиниць військової техніки та близько шістдесяти військовослужбовців російських окупаційних військ.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала два удари по районах зосередження озброєння та військової техніки противника.

Ракетні війська і артилерія уразили один пункт управління, дев’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, п’ять систем протиповітряної оборони та чотири склади з боєприпасами.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Ворог здійснив другу хвилю терористичної атаки проти нашої держави. За сьогоднішній ранок 28 ракет – із них 20 збито. Більше 15-ти безпілотників, майже всі – ударні іранські. Більшість збито.

По всій країні доволі швидко й ефективно відбуваються відновлювальні роботи. Якби ще не сьогоднішні удари, то вже б поновили енергопостачання, водопостачання та зв’язок, які терористи пошкодили вчора. А сьогодні Росія доб’ється додатково лише одного: трохи затягне наше відновлення.



Де були руйнування – всюди буде оновлена інфраструктура. Де були втрати – вже є або ще будуть будівництва. Де були будь-які надії ворога – будуть руїни російської державності.

Людство і людяність сильніші за будь-яких терористів. Дякую усім, хто воює й працює заради нашої перемоги!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!