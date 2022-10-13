Другое

До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 12 жовтня.

Завершився двісті тридцять перша доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим, намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Противник продовжує порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, закони і звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та житлових районах.

Втрати ворога

Авіація Сил оборони завдала 27 ударів. Підтверджено ураження більш як 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 10 БпЛА та 4 вертольоти ворога.

Ракетні війська і артилерія уразили 3 пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 4 склади боєприпасів. Окрім того, в зону вогневого ураження також потрапили позиції ППО та РЕБ й інші військові цілі.

Серед новин

📰Сьогодні наші союзники оголосили про нову фінансову та військову підтримку України:

• В Україну прибули додаткові 4 HIMARS із США. Також найближчим часом США нададуть ще дві системи ППО NASAMS.

• Європейський інвестиційний банк перерахував Україні додаткові 550 млн євро.

• Україна отримає додаткові реактивні системи залпового вогню MARS II та артилерійські установки PzH 2000 від Німеччини. Також ми вже отримали німецьку систему ППО Iris-T, ще три мають бути найближчим часом.

• Канада надасть Україні новий пакет військової допомоги на $47 млн.

• Нідерланди нададуть Україні зенітних ракет на 15 млн євро.

• Литва надасть Україні зимовий одяг та спорядження, а також закупить бронемашини, тепловізори, дрони і 120-мм міномети на платформі М113.

• Франція передасть Україні шість САУ Caesar та протиповітряні ракети малої дальності Crotale в «найближчі тижні».

📰ЗСУ закріпилися в п’яти населених пунктах на Херсонщині, – повідомив речник ОК «Південь» Владислав Назаров. Звільнені наступні населені пункти: Нововасилівка, Новогригорівка, Нова Кам'янка, Трифонівка, Червоне.

📰Росіяни вранці завдали удару по центральному ринку Авдіївки, де на той час перебували люди. 7 загиблих та 8 поранених, — голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

📰Шмигаль заявив про зменшення температури в оселях до 16 градусів: "Після увімкнення опалення ми закликаємо заощадливо використовувати газ і вугілля. Так, це означатиме зменшення температури в квартирах. Мінімально допустиме значення цієї зими буде 16 градусів, а середнє — 18 градусів. Це необхідність і це наш внесок у перемогу. Адже від кожного з нас залежить, як ми пройдемо цю зиму".

📰Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію із засудженням російських т. з. "референдумів" та анексії українських територій з боку рф. За проголосували 143 зі 193 учасників, 35 країн утрималися, 5 країн проти (росія, Білорусь, КНДР, Сирія, Нікарагуа). 📰рф продовжує ракетний терор. Росіяни знову били по Запоріжжю, Миколаєву, Дніпропетровщині та Донбасу. На Житомирщині, Рівненщині, Черкащині, Вінниччині працювала ППО, а у Миколаївській області збили 9 дронів. 📰ФСБ росії назвало ГУР та його керівника Кирила Буданова організатором вибуху на Кримському мосту. 📰Повітряні сили ЗСУ знищили 4 російські ударні вертольоти за 18 хвилин З 8.40 по 8.58 на півдні України зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено щонайменше чотири ударних вертольоти противника (імовірно Ка-52), які здійснювали вогневу підтримку наземних окупаційних військ на південному напрямку. За попередніми даними один вертоліт впав на звільненій від рашистів території, решта – за лінією фронту", — йдеться у повідомленні. Зазначається, що бойова робота велась по ще двох вертольотах, тому є велика імовірність, що кількість підтверджених збитих вертольотів збільшиться.

Дії ворога на окремих напрямках

🔻Протягом доби окупанти завдали 3 ракетні та 4 авіаційні удари, здійснили до 10 обстрілів з РСЗВ.

🔻Ударів противника зазнали об’єкти та мирні громадяни більш ніж 10 населених пунктів. Серед них — Малі Щербаки, Очаків, Нікополь та Мирне. В зону ураження потрапили інфраструктурні об’єкти на території Запорізької та Миколаївської областей. Для ударів противник використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, окупанти продовжують використовувати безпілотні літальні апарати іранського виробництва “Shahed-136”. Десять з них було знищено силами і засобами ППО Сил оборони України.

🔻На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Триває комплексна перевірка збройних сил республіки білорусь з відпрацюванням навчально-бойових завдань. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування БпЛА “Shahed-136” з території республіки білорусь.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

🔻на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Миропілля, Стукалівка, Середина Буда, Рожковичі і Павлівка Сумської області. Також ворог задіяв ударні БпЛА;

🔻на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанськ, Стрілеча та Уди. БпЛА задіяно для коригування вогню артилерії;

🔻на Краматорському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Греківка, Зарічне, Серебрянка, Спірне, Терни та Торське. Ворог здійснює мінування мостових переходів;

🔻на Бахмутському напрямку противник завдавав вогневого ураження вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Майорськ, Нью-Йорк та Залізне;

🔻на Авдіївському напрямку – з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельське, Первомайське, Олександропіль, Новокалинове, Мар’їнка, Пречистівка, Золота Нива та Тоненьке.

🔻На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Вогневого впливу зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них — Новосілка, Залізничне, Білогір’я, Времівка, Малинівка, Нескучне, Оріхів, Чарівне та Ольгівське.

🔻На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 40 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення. Ворог намагається компенсувати значні втрати за рахунок нових партій мобілізованих громадян російської федерації, які пройшли прискорену підготовку.

🔻За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Новосадове, Бахмутське, Іванград, Бахмут, Соледар, Спірне, Майорськ та Красногорівка.

До п’ятисот мобілізованих військовослужбовців зі складу 205-ї окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії вибули в зону бойових дій для поповнення втрат противника на тимчасово захоплених територіях. Характерна ознаки так званого «молодого поповнення»: засоби захисту, шоломи радянського зразка і автомати АК-12, що мають дуже негативний досвід застосування. Триває підготовка до 200 відмобілізованих військовослужбовців на базі 3-ї гвардійської бригади спецпризначення. У самій бригаді, після участі у війні проти України, кожен другий написав рапорти на звільнення або дострокове розірвання контракту.

Звернення Президента України та Верховного головнокомандувача Збройних сил України Володимира Зеленського за 12 жовтня

"Сьогодні відбулось чергове засідання у форматі оборонного «Рамштайну». Доволі продуктивне. Передусім обговорювали надання нашій державі систем протиповітряної й протиракетної оборони.

Чим більш зухвалим і жорстоким стає російський терор, тим очевидніше для світу, що допомога Україні із захистом неба – це одне з найвагоміших гуманітарних завдань для Європи нашого часу.

Вірю, що вирішимо це завдання. І я вдячний тим нашим партнерам, які вже вирішили посилити саме таку підтримку нашої держави – підтримку для ефективного захисту у повітрі. Дякую усім, хто наближає нашу перемогу! Дякую усім, хто допомагає Україні! Слава Україні!"