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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 13 жовтня.

Завершилася 232 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Зеленський заявляє, що російських мобілізованих командування використовує як "гарматне м’ясо", однак це створює відчутний тиск на українських захисників.

- Ексканцлерка Німеччини Меркель заявила, що не вважає помилковим своє рішення збільшити закупівлю природного газу в РФ, стверджуючи, що тоді це було вигідно.

- Голова ОП Єрмак поставив "безальтернативну вимогу" Міжнародному Комітету Червоного Хреста протягом трьох днів направити місію до колонії в окупованій Оленівці, де утримуються українські полонені.

- Російські чиновники та представники бізнес-еліт пригнічені через ситуацію в Росії, яка погіршується через війну, і починають говорити про можливу зміну влади — The Washington Post.

- НАТО надасть Україні засоби для боротьби з дронами для захисту від атак Росії на цивільну інфраструктуру — генсек Альянсу Столтенберг.

- Боррель пригрозив російській армії "повним знищенням" у разі ядерного удару РФ по Україні.

- Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в які Російська Федерація названа терористичним режимом.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з повітряного простору та території республіки білорусь.

На інших напрямках противник здійснював обстріли: на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Атинське та Велика Рибиця;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гряниківка, Гатище та Стрілеча;

на Краматорському напрямку – з танків та артилерії різних типів, вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Терни та Ямполівка;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Іванград та Яковлівка;

на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах Мар’їнки, Невельського, Первомайського та Золотої Ниви.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Обстрілів зазнали населені пункти Степногірськ, Оріхів та Комишуваха.

На Південнобузькому напрямку обстрілам з реактивних систем залпового вогню піддано Нікополь.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Маємо потужний відгук від ПАРЄ – це перша міжнародна організація, яка визначила наявний в Росії режим як терористичний. Дуже важливо, що це політичний сигнал. Сигнал усім державам – членам Ради Європи й усім державам світу, що з цією терористичною групою, яка привласнила собі Росію та розвʼязала найстрашнішу за 80 років війну в Європі, – немає про що говорити.

Світ бачить, що відбувається. Знає ціну тому фарсу, який Росія влаштувала на окупованій території під виглядом псевдореферендумів. 143 держави – члени ООН підтримали резолюцію, яка захищає базові принципи Статуту ООН і засуджує Росію за злочинну спробу анексії нашої території. Це на сьогодні рекордна кількість держав, що підтримують Україну. Але я вірю, що буде більше.



Не розслабляємось. Б’ємо ворога. Дотримуємось правил безпеки. Дослухаємось до сигналу повітряної тривоги – особливо завтра. І робимо все, щоб посилити Україну!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!