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Football.ua вітає всіх, хто боронить нашу державу!

Сьогодні, 14 жовтня, Україна відзначає одразу кілька свят — Покрову, День українського козацтва, день створення УПА та День захисника і захисниць України. Останнє набуло дуже важливого значення у 2014 році, коли російський агресор здійснив вторгнення до українського Донбасу.

За останні 8 років десятки тисяч найкращих синів і доньок українського народу віддали своє життя за те, щоби ми з вами могли прокидатися. За наш з вами спокій. За можливість говорити своєю мовою і не приховувати те, що ми українці.

Також не варто забувати про живих Героїв. Про тих, хто повернувся з фронту і ходить одними вулицями з нами. І про тих, хто захищає нашу країну зараз, прямо у дану секунду. Низький вам уклін, хлопці та дівчата!

Серед тих, хто пішов на фронт як у 2014 році, так і після 24 лютого 2022 року, дуже багато футбольних ультрас. Зокрема, у легендарному полку Азов. Дуже багато людей, які дуже сильно люблять футбол. І ми неймовірно чекаємо моменту, коли зможемо їм віддячити на переповнених стадіонах нашої рідної країни!

Не можна забувати, якою ціною дається звільнення кожного клаптика української землі. І наша справа в тилу — безустанно допомагати допомагати фронту. І вірити, що наші воїни дуже скоро розгорнуть синьо-жовтий стяг в українських Бердянську, Херсоні, Донецьку, Луганську, Сімферополі, Севастополі та всіх інших містах, окупованих державою-терористом.

Редакція та весь колектив Football.ua вітає наших сміливих оборонців з надважливим державним святом. Дякуємо вам за те, що ви є!

З Днем захисника і захисниць України! Слава ЗСУ! Слава Україні!