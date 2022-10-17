Football.ua презентує онлайн-трансляцію церемонії нагородження кращого футболіста року.
Золотий м'яч, Getty Images
17 жовтня 2022, 14:52
Цього року найкращого футболіста світу будуть визначати не за підсумками календарного року, а за підсумком сезону-2021/22. Урочистості пройдуть у французькій столиці Парижі у понеділок, 17 жовтня.
Оголошення номінантів стартує о 18:30. Пряма трансляція стартує о 20:50 за київським часом. Серед іншого у Франції нагороджуватимуть найкращу гравчиню, найкращого воротаря, молодого гравця, автора найкрасивішого голу та вручатимуть інші цікаві призи.
Відзначимо, що офіційним транслятором церемонії в Україні є YouTube канал Футбол 2.0, а коментуватимуть подію Олександр Михайлюк і Андрій Столярчук.
Увесь список претендентів на здобуття найпочеснішого індивідуального призу світового футболу виглядає наступним чином:
Антоніо Рюдігер (Реал, Німеччина);
Бернарду Сілва (Манчестер Сіті, Португалія);
Верджіл ван Дейк (Ліверпуль, Нідерланди);
Вінісіус Жуніор (Реал, Бразилія);
Гаррі Кейн (Тоттенхем, Англія);
Дарвін Нуньєс (Ліверпуль, Уругвай);
Душан Влахович (Ювентус, Сербія);
Ерлін Холанд (Ман. Сіті, Норвегія).
Жоау Канселу (Манчестер Сіті, Португалія);
Йозуа Кімміх (Баварія, Німеччина);
Каземіро (Реал, Бразилія);
Карім Бензема (Реал, Франція);
Кевін Де Брейне (Манчестер Сіті, Бельгія);
Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція);
Крістофер Нкунку (Лейпциг, Франція);
Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед, Португалія);
Луїс Діас (Ліверпуль, Колумбія);
Лука Модріч (Реал, Хорватія);
Майк Меньян (Мілан, Франція);
Мохамед Салах (Ліверпуль, Єгипет);
Рафаел Леау (Мілан, Португалія);
Ріяд Марез (Манчестер Сіті, Алжир);
Роберт Левандовський (Барселона, Польща);
Садіо Мане (Баварія, Сенегал);
Себастьєн Алле (Боруссія Дортмунд, Кот-д'Івуар);
Сон Хин Мін (Тоттенхем, Південна Корея);
Тібо Куртуа (Реал, Бельгія);
Трент Олександр-Арнольд (Ліверпуль, Англія);
Фабіньо (Ліверпуль, Бразилія);
Філ Фоден (Манчестер Сіті, Англія).
Як можна побачити, володаря Золотого м'яча минулого року Ліонеля Мессі серед списку немає.
Фаворитом на перемогу вважається Карім Бензема, який близький до продовження контракту з Реалом.