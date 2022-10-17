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Football.ua презентує онлайн-трансляцію церемонії нагородження кращого футболіста року.

Цього року найкращого футболіста світу будуть визначати не за підсумками календарного року, а за підсумком сезону-2021/22. Урочистості пройдуть у французькій столиці Парижі у понеділок, 17 жовтня.

Оголошення номінантів стартує о 18:30. Пряма трансляція стартує о 20:50 за київським часом. Серед іншого у Франції нагороджуватимуть найкращу гравчиню, найкращого воротаря, молодого гравця, автора найкрасивішого голу та вручатимуть інші цікаві призи.

Відзначимо, що офіційним транслятором церемонії в Україні є YouTube канал Футбол 2.0, а коментуватимуть подію Олександр Михайлюк і Андрій Столярчук.



Увесь список претендентів на здобуття найпочеснішого індивідуального призу світового футболу виглядає наступним чином:

Антоніо Рюдігер (Реал, Німеччина);

Бернарду Сілва (Манчестер Сіті, Португалія);

Верджіл ван Дейк (Ліверпуль, Нідерланди);

Вінісіус Жуніор (Реал, Бразилія);

Гаррі Кейн (Тоттенхем, Англія);

Дарвін Нуньєс (Ліверпуль, Уругвай);

Душан Влахович (Ювентус, Сербія);

Ерлін Холанд (Ман. Сіті, Норвегія).

Жоау Канселу (Манчестер Сіті, Португалія);

Йозуа Кімміх (Баварія, Німеччина);

Каземіро (Реал, Бразилія);

Карім Бензема (Реал, Франція);

Кевін Де Брейне (Манчестер Сіті, Бельгія);

Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція);

Крістофер Нкунку (Лейпциг, Франція);

Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед, Португалія);

Луїс Діас (Ліверпуль, Колумбія);

Лука Модріч (Реал, Хорватія);

Майк Меньян (Мілан, Франція);

Мохамед Салах (Ліверпуль, Єгипет);

Рафаел Леау (Мілан, Португалія);

Ріяд Марез (Манчестер Сіті, Алжир);

Роберт Левандовський (Барселона, Польща);

Садіо Мане (Баварія, Сенегал);

Себастьєн Алле (Боруссія Дортмунд, Кот-д'Івуар);

Сон Хин Мін (Тоттенхем, Південна Корея);

Тібо Куртуа (Реал, Бельгія);

Трент Олександр-Арнольд (Ліверпуль, Англія);

Фабіньо (Ліверпуль, Бразилія);

Філ Фоден (Манчестер Сіті, Англія).

Як можна побачити, володаря Золотого м'яча минулого року Ліонеля Мессі серед списку немає.

Фаворитом на перемогу вважається Карім Бензема, який близький до продовження контракту з Реалом.