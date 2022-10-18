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Українська легенда висловилася на важливій футбольній події.

Андрій Шевченко закликав усіх продовжити надавати допомогу українського народу.

"Це дуже складний момент для всіх українців з того часу, коли війна почалася. Я дуже пишаюся тим, як моя країна захищається і воює за свободу проти ворога. Я залучений до багатьох гуманітарних та медичних проектів разом із гуманітарною платформою UNITED24, яку заснував президент України Володимир Зеленський.

Дуже важливо пам'ятати, що війна триває, але ще важливіше залишатися з Україною та допомагати", — заявив Шевченко.

Нагадаємо, що раніше Андрій Шевченко прибув на церемонію вручення Золотого м'яча та згадав те, як сам отримав нагороду.