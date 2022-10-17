Українська легенда прокоментувала нагороду.
Андрій Шевченко, getty images
17 жовтня 2022, 20:59
Андрій Шевченко прибув на церемонію вручення Золотого м'яча та згадав те, як сам отримав нагороду.
"Це особливий момент. Я досі пам'ятаю 2004 рік. Для мене це був один із найкращих періодів у житті. Виграти Золотий м'яч — це щось справді особливе.
Чи змінила нагорода моє життя? Так, звісно, бо це така індивідуальна нагорода... Коли я був дуже маленьким, мріяв виграти Золотий м'яч. Він став реальністю, я реалізував свою мрію", – сказав Шевченко.
Нагадаємо, що на Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція церемонії вручення Золотого м'яча. Початок відбувся о 20:50.