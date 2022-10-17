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Українська легенда прокоментувала нагороду.

Андрій Шевченко прибув на церемонію вручення Золотого м'яча та згадав те, як сам отримав нагороду.

"Це особливий момент. Я досі пам'ятаю 2004 рік. Для мене це був один із найкращих періодів у житті. Виграти Золотий м'яч — це щось справді особливе.

Чи змінила нагорода моє життя? Так, звісно, бо це така індивідуальна нагорода... Коли я був дуже маленьким, мріяв виграти Золотий м'яч. Він став реальністю, я реалізував свою мрію", – сказав Шевченко.

Нагадаємо, що на Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція церемонії вручення Золотого м'яча. Початок відбувся о 20:50.