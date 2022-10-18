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За свій вчинок футболіста було відсторонено на невизначений термін.

Півзахисника збірної Бельгії та Антверпена Раджу Наінгголана було відсторонено від роботи з командою на невизначений термін. Про це повідомляє Goal.com.

За інформацією джерела, 34-річний бельгієць курив електронну цигарку на лаві запасних під час матчу чемпіонату Бельгії проти Стандарту (0:3).

Сам футболіст визнав свою провину, написавши про це у соціальних мережах.

"Я просто хочу сказати, що я жалкую про те, що зробив. Я сам заявляю: я був абсолютно неправий. Але в той момент я не дуже думав про це... Клуб прийняв рішення, яке я можу лише прийняти. Буду шукати який-небудь. інший спосіб зробити свій внесок у команду", — написав Наінгголан.

Зазначимо, що нещодавно до цього інциденту футболіста було затримано за водіння машини без дійсного посвідчення.