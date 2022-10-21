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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 20 жовтня.

Завершилася 239 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- У Білому домі стверджують, що іранські війська перебувають в Криму та підтримують атаки російських безпілотників на інфраструктуру і цивільне населення України.

- Зеленський ввів санкції проти дружини Лукашенка. Окрім неї, під санкціями опинилися 1374 білоруських компаній та 2250 осіб.

- Швейцарія виділить понад ₴500 млн на розвиток цифровізації в Україні. За підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва Мінцифрі вже вдалося створити застосунок Дія, а також запустити багато важливих сервісів та послуг. Швейцарія й надалі планує підтримувати наші цифрові ідеї та проєкти.

- 57% українців стали спілкуватися більше або перейшли на українську з початком повномасштабного вторгнення.

- Загроза повторного наступу з території Білорусі зростає, та його напрямок може змінитися на захід білорусько-українського кордону.

- Ліз Трасс покидає посаду прем'єр-міністерки Британії. На цій посаді вона пробула лише 45 днів. Причина: провал заходів із порятунку економіки, які просувала Трасс.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом поточної доби противник завдав 3 ракетних та 20 авіаційних ударів, здійснив до 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів противника зазнали до 20 населених пунктів. Зокрема, Терни, Бахмут, Вугледар і Комишуваха Донецької області.

Ворог вчергове завдав масованого удару з використанням іранських ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі України. З 20 БпЛА, 15 — успішно збиті Силами оборони України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь і надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БпЛА по території України.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в межах населених пунктів Миколаївка і Костобродів Чернігівської області. Також ворог задіяв БпЛА з бойовим навантаженням;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічне, Красне і Стрілеча. Зафіксовано і активність БпЛА з бойовим навантаженням;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Зарічне, Білогорівка, Торське, Терни та Ямполівка;

на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Зеленопілля та Яковлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти активних наступальних дій не вели. Завдали вогневого ураження по позиціях Сил оборони та цивільній інфраструктурі у районах понад 35 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Для ведення повітряної розвідки ворог здійснив до 40 вильотів БпЛА різних типів.

Військово-політичне керівництво російської федерації офіційно завершує часткову мобілізацію. При цьому примусове вручення повісток окремим категоріям російських громадян не припиняється. В населеному пункті Мосрентген Московської області мобілізованих розмістили в пункті дислокації 27-ї окремої мотострілецької бригади для їх медичного огляду та подальшого направлення в зону бойових дій. В ході уже проведених мобілізаційних заходів виникають суттєві проблеми.

Окупаційне керівництво продовжує примусову мобілізацію чоловічого населення на тимчасово зайнятих територіях. Одночасно розпочато евакуацію цивільного населення на окремих напрямках.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 6 ударів. Підтверджено ураження 2 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 опорних пунктів, а також 2 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 15 БпЛА “Shahed-136”.

Воїни ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та два склади боєприпасів противника

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Зараз всі у світі мають діяти потужно та швидко, щоб не допустити нового російського теракту.

Підрив дамби означатиме масштабну катастрофу. Цим терактом вони можуть знищити серед іншого навіть можливість постачання води з Дніпра до Криму. Північнокримський канал у разі руйнації дамби Каховської ГЕС просто зникне.

І якщо Росія готує такий теракт, якщо вона всерйоз розглядає і такий сценарій, то це означає, що терористи дуже чітко усвідомлюють: їм не утримати не тільки Херсон, але й увесь південь нашої країни, зокрема й Крим.

Маємо зараз усі разом – усі європейці, усі лідери світу, усі міжнародні організації – дати зрозуміти державі-терористу, що такий теракт на Каховській ГЕС означатиме абсолютно те саме, що й застосування зброї масового ураження. Наслідки для Росії мають бути відповідними.

Світ повинен реагувати – превентивно. Це ключове зараз. Принцип превентивного реагування на загрози безпеці нарешті має стати одним із базових для міжнародної політики".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!