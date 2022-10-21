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Поєдинок пройде сьогодні, 21 жовтня, о 21:30.

У рамках 12 раунду шотландської Прем'єр-ліги Хіберніан вдома зіграє проти Сент-Джонстона.

В основному складі Хіберніана на цю гру з'явиться український нападник Микола Кухаревич. Це п'ятий матч для нього у сезоні.

У гостей на лаві запасних розпочне гру ще один українець — півзахисник Максим Кучерявий. Він зіграв чотири матчі у цьому сезоні.

Відзначимо, що Хіберніан займає третю позицію у таблиці чемпіонату після 11 турів. Сент-Джонстон — дев'ятий.