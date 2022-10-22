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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 21 жовтня.

Завершилася 240 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- У резиденції Трампа під час обшуку знайшли секретну інформацію розвідки Китаю та ракетної програми Ірану. Доступ до цих документів мало вузьке коло посадовців. У США збентежені, що знайдена інформація могла розкрити методи збору розвідданих, які американці приховують від усього світу.

- Президент України підписав закон про військовий облік для жінок у добровільному порядку. Згідно з законом, жінки, які мають спеціальність чи професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, можуть бути взяті на військовий облік за власним бажанням. Для цього вони мають бути придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком.

- Понад 150 українських суден стоять у штучній черзі. Так росіяни свідомо затримують кораблі з агропродукцією. Україна за час зернової угоди вже недоекспортувала близько 3 мільйонів тонн продовольства. - В Україні ліквідували 10 іранських інструкторів, які навчали російських солдат запускати дрони-камікадзе. - ЄС запускає програму надання екстреного прихистку у зимовий період для України та надасть додаткові 175 мільйонів допомоги. - Під час повітряної тривоги наш військові знищили ворожий Су-25 на Миколаївщині. - Україна отримала першу радіолокаційну станцію TRML-4D від Німеччини. Вона дозволяє виявляти, супроводжувати й класифікувати різні типи повітряних цілей, в т.ч., малорозмірні, швидкісні, низьколітаючі та/або маневруючі крилаті ракети. - На Харківщині запустили свердловину, яка може давати 51 млн кубометрів газу на рік. «Це означає, що Україна зекономить 102 млн доларів на імпорті газу тільки завдяки ефективній роботі однієї свердловини», — голова правління "Нафтогазу".



Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області; Білогорівка та Золотарівка Луганської області; Лиман, Соледар, Озарянівка, Одрадівка та Первомайське на Донеччині.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Противник продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом доби окупанти завдали 4 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів авіаційних та зенітних керованих ракет противника зазнали райони близько 8 населених пунктів. Серед них — Харків, Запоріжжя та Нововоскресенське Херсонської області.

На Волинському напрямку обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Поліському напрямках ворог задіяв міномети та ствольну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Українське та Гай Чернігівської області, а також Покровка на Сумщині.

Водночас у Пінському та Столінському районах республіки білорусь, білоруськими спецслужбами посилюються режимно-адміністративні заходи. Зокрема, заборонено вести будь-яку відеозйомку, включно з використанням автомобільних відеорегістраторів.

У військових комісаріатах триває робота з уточнення особистих даних чоловіків призовного віку, наголошується на готовності до виклику.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Стрілеча, Дворічна та Чугунівка;

на Бахмутському напрямку – з танків та артилерії, в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Білогорівка, Кліщіївка та Опитне;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Пречистівка, Первомайське та Велика Новосілка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів. Завдав обстрілів у районах населених пунктів Времівка, Зелений Гай та Мала Токмачка.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури. Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Серед них — Нововоскресенське, Мирне, Давидів Брід та Новогреднєве.

За наявною інформацією, у місті Берислав Херсонської області, з 19 жовтня цього року, припинили свою діяльність усі органи окупаційної влади. Також відомо, що місто продовжують залишати колаборанти, які співпрацювали з російськими окупантами, разом з родинами та майном.

На тимчасово окупованій території Луганської області противник вживає заходів щодо покращення телерадіомовлення.

Підтверджено вогневе ураження Силами оборони України, 19 жовтня цього року, понтонної переправи під Антонівським мостом, що на Херсонщині.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 16 ударів. Підтверджено ураження трьох опорних пунктів і десяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох позицій зенітних ракетних комплексів ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління, та зенітний ракетний комплекс С-300 противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Провів сьогодні нове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Основні пункти порядку денного цілком очевидні. Це захист нашого неба від ворожих ракет і дронів, захист обʼєктів інфраструктури, ураження позицій окупантів, просування наших сил і все необхідне для забезпечення армії. Доповідали військові, розвідка, міністри.

На сході та півдні України тривають активні бойові дії. Наші Збройні Сили зберігають ініціативу.

Хочу відзначити бійців 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського за вмілі та продумані дії зі знищення ворога.

Дякую й воїнам 60-ї окремої піхотної бригади, підрозділи якої демонструють хороші результати на Херсонщині. Тільки з початку жовтня бійці «затрофеїли» понад 30 одиниць російської бронетехніки, тисячу снарядів для танків і три гармати «Гіацинт». Уся ця зброя обовʼязково допоможе звільненню нашої землі.

Слава Україні!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!