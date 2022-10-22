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У японського футболіста була гідроцефалія.

Колишній нападник збірної Японії Масато Кубо пішов із життя у віці 32 років. Про це повідомляє The Japan Times.

За інформацією джерела, 21 жовтня футболіст помер у реанімації через ускладнення після операції на мозку.

На початку місяця у Кубо було діагностовано гідроцефалію — захворювання, яке означає надмірне скупчення рідини в системі головного мозку.

За свою кар'єру Кубо виступав за Касіва Рейсол, Санфречче Хіросіма, Ренофа Ямагуті, Томохіко Міядзакі, Ванкувер Уайткепс і Брісбен Роар.

Також він провів чотири поєдинки у складі збірної Японії у 2013 році, в яких забив два м'ячі. Він став володарем бронзової медалі Азіатських ігор 2010 року та переможцем Кубка Східної Азії 2013 року.