У японського футболіста була гідроцефалія.
Масато Кубо, Getty Images
22 жовтня 2022, 14:14
Колишній нападник збірної Японії Масато Кубо пішов із життя у віці 32 років. Про це повідомляє The Japan Times.
За інформацією джерела, 21 жовтня футболіст помер у реанімації через ускладнення після операції на мозку.
На початку місяця у Кубо було діагностовано гідроцефалію — захворювання, яке означає надмірне скупчення рідини в системі головного мозку.
За свою кар'єру Кубо виступав за Касіва Рейсол, Санфречче Хіросіма, Ренофа Ямагуті, Томохіко Міядзакі, Ванкувер Уайткепс і Брісбен Роар.
Також він провів чотири поєдинки у складі збірної Японії у 2013 році, в яких забив два м'ячі. Він став володарем бронзової медалі Азіатських ігор 2010 року та переможцем Кубка Східної Азії 2013 року.