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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 22 жовтня.

Завершилася 241 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Сьогодні окупанти завдали 40 ракетних ударів та запустили 16 дронів-камікадзе “Shahed-136”. З них 20 крилатих ракет та 11 безпілотників знищили ЗСУ.

- Окупанти повністю залишили населені пункти Чарівне та Чкалове Херсонської області, а з Берислава евакуювали офіцерів та медперсонал.

- Депутати подали до Верховної Ради проєкт про визнання території Білорусі тимчасово окупованою росією. З відповідною заявою депутати звернулися і до міжнародного співтовариства. Також у постанові пропонують синхронізувати санкції щодо рф та Білорусі як окупованої території та усунути можливість обходу росією санкцій через Білорусь.

▪️ «Соціалістична партія України» ▪️ «Опозиційний блок», ▪️ «Соціалісти», ▪️ «Справедливості та розвитку», ▪️ «Наші», ▪️ «Держава», ▪️ «Блок Володимира Сальдо», ▪️ «Ліва опозиція», ▪️ «Партія Шарія», ▪️ «Союз лівих сил», ▪️ «Опозиційна платформа – За життя», ▪️ «Прогресивна соціалістична партія України». - Очільниці МЗС та Мінооборони Німеччини вимагають від міністра фінансів збільшити військову допомогу Україні. Допомога у 697 млн євро повинна зрости до 2,2 млрд євро. - Науковці зі Львова розробили кровоспинний засіб для українських військових. За підтримки американських медичних центрів вдалося запустити виробництво гермостатика та відправити активатори згортання крові на передову. - Відтепер в Україні остаточно заборонена діяльність 12 проросійських партій. За ініціативи СБУ зупиняється діяльність таких партій:

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Озарянівка та Одрадівка Донецької області.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Противник знову вдався до масованого обстрілу критичної інфраструктури та помешкань цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом поточної доби окупанти завдали 40 ракетних ударів та запустили 16 ударних БпЛА іранського виробництва “Shahed-136”. 20 крилатих ракет та 11 БпЛА нашим захисникам вдалося збити.

Ворожих ударів зазнали об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури Волинської, Рівненської, Харківської, Хмельницької, Кіровоградської, Черкаської, Запорізької, Одеської та Миколаївської областей.

На Волинському, Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Бачівськ, Старикове, Гудове, Атинське, Басівка та Юнаківка Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Мала Вовча, Красне Перше, Берестове та Кам’янка Харківської області;

на Бахмутському напрямку – з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Спірне, Зеленопілля, Кліщіївка та Майорськ;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Авдіївки, Веселого, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Первомайського.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Времівка Донецької області, Дорожнянка, Степногірськ і Оріхів Запорізької області та Добра Надія на Дніпропетровщині. Також завдав ракетного удару по місту Нікополь.

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював військову та цивільну інфраструктуру. Вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

Окремі підрозділи російських окупаційних військ продовжують залишати тимчасово окуповану територію Херсонської області. При цьому, почастішали випадки мародерства та грабежів місцевих жителів. За наявною інформацією, противник повністю залишив населені пункти Чарівне та Чкалове, а з Берислава евакуйовано офіцерів та медперсонал.

Збільшилася кількість випадків мародерства та протиправних дій в місті Херсон. Окупанти вилучають у місцевого населення автомобілі та намагаються залишити місто за допомогою паромної переправи в районі Антонівського мосту.

Продовжується практика розміщення підрозділів ворога в приміщеннях навчальних закладів на тимчасово окупованій території Запорізької області. При цьому триває освітній процес дітей місцевих жителів.

За уточненою інформацією, в результаті ударів Сил оборони протягом останніх днів, підтверджено ураження живої сили та техніки противника в Запорізькій області. Це — близько 200 військовослужбовців загиблими, понад 150 – пораненими. Також знищено склад боєприпасів і 10 одиниць озброєння та військової техніки.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала десять ударів. Підтверджено ураження дев’яти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також позиції зенітного ракетного комплексу ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий гелікоптер.

Військовослужбовці ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та один склад боєприпасів ворога.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Від кожного міста і району України залежить стабільність роботи енергетики всієї нашої держави. Будь ласка, обмежуйте роботу техніки, яка споживає багато електрики. І особливо в години пікового споживання вранці та ввечері. Будь ласка, звертайте увагу на повідомлення від місцевої влади та енергокомпаній про те, коли можуть бути стабілізаційні відключення на вашій вулиці чи у вашому районі. Плануйте свій день, враховуючи цю інформацію. Усі разом ми зараз показуємо, що українське життя неможливо зламати.



І я хочу підкреслити: ані цей удар терористів, ані будь-які інші подібні їхні удари не зупинять наших захисників. Російські пропагандисти брешуть, коли кажуть, ніби цей терор проти нашої інфраструктури і людей може якось загальмувати активні дії наших військових чи створити якісь труднощі нашій обороні. Українці об’єднані і точно знають, що Росія не має шансів виграти в цій війні. Наші Сили оборони отримують усе необхідне для захисту держави і щоденно – я підкреслюю: щоденно – просуваються вперед.".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!