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Контракт спеціаліста діяв до 30 червня 2024 року.

Головного тренера збірної Північної Ірландії Іана Бараклафа відправили у відставку. Про це повідомляє прес-служба футбольної асоціації Північної Ірландії.

Контракт фахівця було розраховано до літа 2024 року, але сторони ухвалили рішення про достроковий розрив відносин.

49-річний англієць працював із командою з 2020 року.

Нагадаємо, за підсумками минулого розіграшу Ліги націй збірна Північної Ірландії посіла третє місце у групі Дивізіону С. За рік до цього команда вилетіла із Дивізіону В.