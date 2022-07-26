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Football.ua представляє переклад інтерв'ю екс-головного тренера збірної Північної Ірландії Майкла О'Ніла порталу Coaches' Voice.

"Я сказав гравцям у перерві, що ми є учасниками надважливої гри на великому турнірі. Після поразки від Польщі у першому турі ми маємо шанс покращити свої показники. Ви знаєте, це був певний антикульмінаційний момент для всіх, і тоді я сказав, що якщо ми програємо цей матч, то, ймовірно, поїдемо додому з чемпіонату Європи, а про нас ніхто і ніколи не згадає. Тож ми повинні були віддати усіх себе у цій грі".

Це була друга зустріч, яку ми грали на Євро-2016, в Ліоні, проти України, а ми разом із українцями програли стартові поєдинки Німеччині та Польщі. Отже, я вважаю, що для обох країн це була справжня гра на виживання. Проти Польщі в попередній зустрічі ми досить добре оборонялися, але ми погано володіли м’ячем. Нашою головною метою було зупинити Роберта Левандовські. Тож ми грали з трьома захисниками позаду, майже як 5-4-1, Стівену Девісу я доручив наблизитися до Кайла Лафферті, а позаду нього ми грали з Падді Макнейром, Норвудом і Бердом. В цілому, план на гру спрацював, крім того, що стався той неприємний гол (Аркадіуш Мілік).

Коли пізніше ми передивлялися гру, то були трохи незадоволені тим, як грали із м'ячем. Важливо, що у цій грі були гравці, які виступали у League One, аж раптом вони вийшли на поле стадіону в Ніцці, на великій сцені було спекотно, для всіх них це була перша участь у міжнародному турнірі. Я думаю, що це було одним з факторів, чому ми виглядали дещо невпевнено.

Тому перед важливим поєдинком проти України ми зробили п’ять замін у складі команди і фактично перейшли до гри з четвіркою захисників. Ми попросили Джонні Еванса зіграти, по суті, в якості лівого крайнього захисника, ця роль мало чим відрізнялася від ролі лівого центрального захисника, в якій він не раз виступав. Двійку центрбеків склали Макоулі і Кеткарт. Також ми доручили Аарону Хьюзу зіграти на позиції правого крайнього захисника. Це було дуже важливе рішення, тому що Хьюз тоді мало грав у футбол в Астралії (Мельбурн Сіті — прим.), мав досить багато травм, але ми відчували найбільшу загрозу на флангах атаки України із широкоми зонами, де мали зіграти Коноплянка з Ярмоленком, і ми відчували, що Аарон і Джонні будуть дуже придатні нам у цій ситуації.

Ми також залучили до команди Коррі Еванса, зберегли Норвуда та Девіса, змінили нападника на Конора Вашингтона, відправили Джеймі Ворда на правий фланг, а Стюарта Далласа — на лівий. Тож ми дійсно зробили доволі багато змін між першою та другою іграми на турнірі.

Проте ми відчували, що це було необхідно. Це була суміш між тактикою та психологічною роботою. Ми знали, що маємо додати більше інтенсивності нашій грі і нам це вдалося. Якщо ви подивитеся початковий удар у цій грі, у послідовність наших подальших дій, то побачите, що ми з перших хвилин нав'язали супернику наш футбол.

У володінні м’ячем ми не були надто агресивними. Ми знали, що загроза, як ми сказали, буде з боку Коноплянки та Ярмоленка з флангів, тож якщо ми зможемо їх зупинити, ми відчували, що зможемо впоратися з усім, що вони матимуть у центрі поля та поза володінням м’ячем.

Ми довіряли нашим крайнім захисникам, щоб мати змогу впоратися із загрозою ширококо знаходившихся гравців, ми стали агресивними, коли м’яч потрапляв на фланги. Українці люблять намагатися грати за шириною усього поля, тож ми намагалися грати більш вузько, але як тільки м'яч опинявся на фланзі в їхнього лівого або правого захисників, ми одразу розпочинали свій тиск.

Джиммі Ворд майже ніколи не міг протриматися усі 90 хвилин у грі. Він завжди знав, що "спорожнить бак" протягом 65/75 хвилин, але того дня він був неперевершеним. Саме наша здатність вигравати м'яч у згаданих вище зонах дозволила нам також багато атакувати в грі.

Наше головне завдання полягало в тому, щоб бути командою, яку важко перемогти, бути вузькою, компактною, а також те, що нам потрібно було зберігати справжній спокій, особливо в ширшому колі з Уордом і Далласом, Еванс і Девіс грали у центрі, Норвуд грав трішечки глибше, а Конор Вашингтон дав нам величезну користь попереду того дня, змушуючи центральних захисників витягуватися за ним.

Знаєте, дуже важко було побудувати якийсь відмінний від звиклого для Північної Ірландії футбол, коли до тебе у розпорядження потрапляють гравці різних рівнів від Прем'єр Ліги до League One. Ми довго шукали рецепт наших подальших перемог і остаточно знайшли його, зробивши акцент на стандартні положення та контратаки. Як ви помітили, наш перший м'яч у поєдинку проти українців прийшов саме після стандартного положення. Ми стали командою, яку було дуже важко перемогти.

Різниця в двох іграх фізично була величезною. У другій у грі загальна командна дистанція становила 115 км, що було на 15 км більше, ніж у першій грі та останньому турі.

1:0, Гарет Макоулі

Перший гол відбувся на початку другого тайму зі штрафного удару. Всі ми чудово знали, що Гарет Макоулі є величезною загрозою на другому поверсі. Насправді я вважаю, що Україна не налагодила побудову гри правильним чином, вони були трохи розхитані у своїй формації, багато команд, наприклад, намагалися б дати ще одного гравця під Гарета.

Ми досить багато працювали над штрафними ударами в ту зону, і я не впевнений, чи українці думали, що ми збираємося зробити саме таку подачу у тому випадку. Я завжди знав, що Оллі (Норвуд Олівер — прим.) блискуче вміє подавати зі стандартів з правої ноги, але в тому випадку це точно не була подача, яку було дуже важко нівелювати. Тим не менш варто відмітити фантастичний удар головою від Макоулі.

Втримати його неймовірно важко любому супернику. Лише німцям та персонально Матсу Хуммельсу вдалося не дати йому можливостей на другому поверсі.

Отже, це була чудова подача, Гарет блискуче оцінив місцезнаходження голкіпера України (Андрія П'ятова — прим.) та не менш круто розібрався у епізоді.

Я сказав гравцям у перерві, що ми є учасниками надважливої гри на крупному турнірі. Після поразки від Польщі у першому турі ми маємо шанс покращити свої показники. Ви знаєте, це був певний антикульмінаційний момент для всіх, і тоді я сказав, що якщо ми програємо цей матч, то, ймовірно, поїдемо додому з чемпіонату Європи, а про нас ніхто і ніколи не згадає. Тож ми повинні були віддати усіх себе у цій грі.

Незадовго після голу на Ліон обрушився потужний шквал дощу та граду, тож рефері довелося вивести обидві команди з поля на деякий час. Тоді я дуже хвилювався за те, що це може порушити ритм гри та жодним чином нам не допомогти, але усе сталося навпаки.

Коли футболісти зайшли у підтрибунне приміщення ми мали п'ять/десять хвилин для спілкування перед тим, як вони мали повернутися на поле.

Я сказав їм, що якщо ми зіграємо на "нуль" позаду, то неодмінно виграємо цю гру! Тож вийдіть на поле та забийте другий м'яч!

2:0, Нейл Макгін

Я думав, що нам вдасться добре відзахищатися у ендшпілі матчу, ми часто виглядаємо дуже комфортно, коли захищаємо потрібний нам рахунок.

До того ж й наш голкіпер Майкл Макговерн у той вечір зробив ряд чудових сейвів, у тому числі, в кінцівці.

З одного боку, в останні 15/20 хвилин ви не хочете затягувати гру, але в певний момент хочете порушити її імпульс та ритм. Я зробив кілька замін, кинувши до бою Джоша Мадженніса та Патріка Макнейра.

Перший чудово володіє корпусом та міг би додати у динамиці та міцці на останніх хвилинах. Другий ж замінив втомившогося Коррі Еванса на 90+3 хвилині.

Захисний блок зіграв блискуче в контексті втримання рахунку, чесно кажучи, тому що між ними вистачало прогалин. Блискучі гравці та справжні люди в цій ситуації мають справді добре керувати ситуацією, але коли ми забили, я пам’ятаю, що Джош змагався за м’яч, Ніл приземляється на нього і виніс м'яч до біса.

Ніл між тим опинився майже в центрі, тож наша передня трійка була майже такою, як це було з Далласом. Ми тримали наших гравців за стіною, а Стівен справився блискуче і мав цю додаткову секунду, щоб віддати пас на Джоша. Ніл перебігає, а Стюарт зробив усе правильно — просто тримався правильно та добре обрав позицію. Далі вже була справа техніки, Макгін опинився у потрібному місці та блискуче зіграв на добиванні.

У роздягальні було дуже багато емоцій. Усі раділи — від гравців до тренерського штабу. Додаткої ваги цій перемозі додавав той факт, що ця була історична перемога на чемпіонатах Європи, яка згодом вивела нас до 1/8 фіналу. Ми скинули з себе важкий тягар, коли забили перший м'яч на Євро, здобули першу перемогу.

За матеріалами сайту The Coaches` Voice