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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 25 жовтня.

Завершилася 244 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Під час дії воєнного стану заборонено відключати комунальні послуги через борги.Проте в Мінреінтеграції закликають ставитися до цього з розумінням та намагатися вчасно оплачувати рахунки.

- Україну, Молдову та Грузію, Фінляндію, Швецію, а також Боснію та Герцеговину запросили взяти участь у саміті міністрів закордонних справ країн НАТО. Саміт відбудеться 29 та 30 листопада у Бухаресті.

- Німеччина надасть Україні 2 установки MARS і чотири гаубиці Panzerhaubitze 2000. Про це заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр після зустрічі з Володимиром Зеленським.

- Укроборонпром відсторонив директора одного зі своїх підприємств, якому САП та НАБУ повідомили про підозру. Ймовірно, йдеться про директора Ізюмського приладобудівного заводу, депутата Ізюмської міської ради Сергія Філоненка.

- Безробітних українців залучать до "Армії відновлення". Уряд розробив відповідний механізм, за яким безробітних осіб можна залучати до виконання суспільно корисних робіт, яких потребуть регіони.

- Через аномально теплу погоду в Європі обвалилася ціна на газ. У ході торгів ціни впали на 15%, а біржові ціни на газ опускалися до €96,5 за МВт·год, або $995,5 за тисячу кубометрів.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим, не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання місцевості на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Протягом поточної доби противник завдав 3 ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснив понад 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали райони 25 населених пунктів. Серед них — Нікополь Дніпропетровської області, Бахмутське і Вугледар Донецької області та Нова Кам’янка на Херсонщині.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь і надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БпЛА по українській території.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в межах населених пунктів Сеньківка і Кам’янська Слобода Чернігівської області та Рожковичі, Басівка і Попівка Сумської області. Застосовував ударні БпЛА;

на Слобожанському напрямку – з використанням мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Красне, Огірцеве та Стрілеча;

на Куп’янському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вишневе, Кислівка та Стельмахівка;

на Лиманському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Новоєгорівка, Терни, Зарічне та Ямполівка;

на Бахмутському напрямку – з озброєння танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмутське, Іванград, Білогорівка, Майорськ, Соледар та Опитне;

на Авдіївському напрямку противник обстрілював з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Первомайське.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних наступальних дій не вів. Завдав обстрілів по позиціях Сил оборони та цивільній інфраструктурі у районах понад 20 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів. Російські окупанти продовжують здійснювати мінування ділянок місцевості вздовж берегової лінії річки Дніпро. Намагаються відновити уражені понтонно-мостові переправи. Для ведення повітряної розвідки ворог здійснив до 55 вильотів БпЛА різних типів.

Російські окупаційні війська для поповнення поточних втрат продовжують заходи примусової мобілізації. В тимчасово окупованому населеному пункті Хрустальний Луганської області “мобільні групи” затримують та доправляють до військкомату всіх чоловіків. За наявною інформацією, для поповнення підрозділів приватних військових кампаній, до Станиці Луганської, з території росії приїхала чергова партія ув’язнених. Місцевим так званим “правоохоронцям” заборонено втручатись у разі виявлення порушень з боку прибулих найманців.

Для поповнення втрат на Запорізькому напрямку, до населеного пункту Вовківка, прибула чергова партія російських військовослужбовців, які хаотично пересуваються вулицями, вишукують у місцевого населення їжу та можливість помитись.

За уточненою інформацією, підтверджено наслідки вогневого ураження противника. В результаті точкових ударів артилерії Сил оборони, в населеному пункті Каїри Херсонської області, знищено до 30 окупантів, а під завалами залишилось понад сто військовослужбовців противника. В населеному пункті Горностаївка, після детонації складу боєприпасів, спостерігався рух великої кількості машин швидкої допомоги. Втрати ретельно приховуються ворогом.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 15 ударів. Підтверджено ураження 12 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 опорних пунктів, а також позиції зенітного ракетного комплексу противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили БпЛА.

Воїни ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 8 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та інші важливі військові об’єкти окупантів.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Під час розмови з Ріші Сунаком домовилися написати нову главу українсько-британських відносин, проте сюжет незмінний – повна підтримка перед лицем російської агресії. Я ціную, що перший дзвінок Прем’єр-міністра відбувся саме в Україну. І завжди вдячний народу Великої Британії за підтримку.

Кожного дня ми боремося з терористами. Які вбивають мирних людей, обстрілюють міста, руйнують життя і долі українців.

Сьогодні відбувся черговий ракетний удар. Внаслідок нього у Дніпрі загинули двоє людей. Серед них – вагітна жінка. Трьох постраждалих госпіталізовано.

Не пробачимо ніколи. Відплата буде справедливою і неминучою.

Про важливість захисту загальнолюдських цінностей, гарантування безпеки і миру та збереження історичної пам'яті поговорив з представниками світових єврейських спільнот. Дякую за незмінну увагу до України! Ваш голос має велике значення для суспільної думки. Тому прошу і надалі поширювати правду про терор, який принесла Росія, і про допомогу, якої ми потребуємо".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!