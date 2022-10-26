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Львів'яни перемогли турків в першому матчі раунду.

Львівський Рух U-19 переміг однолітків з Галатасарая у першому поєдинку другого раунду Юнацької ліги УЄФА. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу українців — 3:1.

У складі львів'ян точними ударами відзначились Столярчук і Добрянський, також гол у свої ворота забив Ердем. Галатасарай відповів точним ударом Акмана.

Матч-відповідь відбудеться 2 листопада. Поєдинок відбудеться в Польщі.

У разі проходу Галатасарая на Рух чекають стикові ігри за вихід до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА.

Галатасарай — Рух 1:3

Голи: Акман, 34 — Столярчук, 5, Ердем, 8 (автогол), Добрянський, 79.

Рух: Герета — Роман, Холод, Слюбик, Кітела — О.Федор (Бойко, 88), Підгурський, Сапуга, Столярчук — Пастух (Добрянський, 50), А.Федор (Ніколаєв, 82).