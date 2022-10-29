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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 28 жовтня.

Завершилася 247 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Траса Сватово — Кремінна на Луганщині під вогневим контролем нашим військових. Саме вона відігравала важливу роль у поповненні російських підрозділів на сході України.

- Польща скасувала спрощене працевлаштування для росіян. Таке рішення ухвалили через напад рф на Україну та зростання ризику масової міграції з росії.

- Білорусь передала росії понад 65 тисяч тонн боєприпасів (1940 вагонів) з березня по вересень. Максимум вивезли в квітні — більше 22 тис тонн.

- Канада випустить державні облігації на підтримку України. Строк облігацій становитиме 5 років, а гроші будуть спрямовувати в Україну через Міжнародний валютний фонд. Кошти підуть на такі потреби, як виплата пенсій та закупівля палива напередодні зими.

- Польща вважає, що росія своєю агресією проти України анулювала пакт рф-НАТО 1997 року. Також країна зацікавлена у розміщенні ядерної зброї на своїй території та участі в програмі Nuclear Sharing.

- Велика Британія припинить весь імпорт російського скрапленого природного газу з 1 січня 2023 року. «Ми позбавляємо путіна коштів для його незаконної війни». МЗС Великої Британії.

- Литва терміново відправила Україні обладнання на €100 тисяч для ремонту пошкоджених електростанцій та газопроводів. Оператор системи передачі електроенергії Litgrid.

- США надають новий пакет військової допомоги для України на суму $275 мільйонів. Туди увійдуть

▪️боєприпаси для HIMARS;

▪️ 500 снарядів високоточної керованої артилерії;

▪️ системи дистанційного протитанкового мінування;

▪️транспортери HMMWV;

▪️стрілецька зброя/боєприпаси.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Протягом поточної доби противник завдав 3 ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів противника зазнали райони 30 населених пунктів у Харківській, Донецькій, Херсонській та Миколаївській областях.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь і надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БпЛА по території України.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Рижівка, Українське та Фотовиж Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вільхуватка, Вовчанськ, Дворічна, Красне та Стариця;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Невське, Білогорівка, Стельмахівка та Ямполівка;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмут, Яковлівка, Кліщіївка, Соледар та Майорськ;

на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Павлівка, Мар’їнка та Веселе.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів. Завдав обстрілів по позиціях Сил оборони та цивільній інфраструктурі у районах понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів. Ворог продовжує інженерне обладнання позицій. Для ведення повітряної розвідки здійснив до 30 вильотів БпЛА різних типів.

Триває так звана “евакуація” з тимчасово зайнятої території Херсонської області. В населеному пункті Качкарівка окупанти дали мешканцям населеного пункту дві доби на виселення з власних помешкань та евакуацію. На шляхах “евакуації” до тимчасово окупованого Криму встановлено додаткові блокпости, де організовано ретельний догляд та перевірку цивільного населення.

Разом з тим, до населених пунктів Червоний Маяк, Новорайськ та Зміївка прибула чергова партія мобілізованих російських військовослужбовців.

Окупантами посилено фільтраційні заходи в населеному пункті Велика Білозерка Запорізької області.

За уточненою інформацією, підтверджено ураження живої сили та техніки противника на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. Так, артилерійські підрозділи Сил оборони в населеному пункті Нововодяне знищили склад боєприпасів, до 5 вантажівок з боєкомплектом та 3 гармати Д-30. В районах населених пунктів Токмак, Молочанськ та Кінські Роздори поранено до 110 військовослужбовців противника. Кількість загиблих окупантами ретельно приховується.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 24 удари. Підтверджено ураження 20 районів зосередження озброєння та військової техніки та 4 позицій зенітних ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 4 склади боєприпасів та інші важливі військові об’єкти окупантів.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Провів кілька нарад із військовими – щодо поточної ситуації на передовій, наших активних дій.

Сьогодні у ворога звітують про нібито завершення їхньої мобілізації... Про нібито непотрібність нових хвиль відправки громадян росії на фронт. Ми відчуваємо на передовій зовсім інше.

Хоча росія й намагається посилити тиск на наші позиції, використовуючи мобілізованих, але вони настільки погано підготовлені та екіпіровані, настільки грубо застосовуються командуванням, що це дозволяє припустити: вже скоро росії може знадобитись і нова хвиля відправки людей на війну.

Ми до цього готуємось – готуємось до того, що поточне російське керівництво шукатиме будь-яких нових можливостей, щоб продовжувати війну. Зокрема й завдяки своїм спільникам – в ірані.

Саме тому щоденно працюємо з партнерами для того, щоб посилити нашу протиповітряну оборону, інші наші оборонні можливості.

Слава всім, хто допомагає нам боротись за свободу! Обов'язково повернемо український прапор в усі куточки України!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!