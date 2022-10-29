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Причини відсутності українця — невідомі.

Нападник збірної України Роман Яремчук не потрапив до заявки Брюгге на майбутній матч чемпіонату Бельгії проти Остенде. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Причини відсутності українського форварда не уточнюються. При цьому видання Het Laatste Nieuws заявляє, що 26-річний футболіст не має травми.

Ще один українець Едуард Соболь присутній у заявці команди.

Нинішнього сезону Яремчук провів 10 матчів за бельгійський клуб, у яких забив два м'ячі і віддав двох асистів. На рахунку Соболя 11 поєдинків та один забитий м'яч.

Наразі Брюгге посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії. Матч з Остенде пройде сьогодні, о 21:45 за київським часом.