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Гравець збірної України залишиться в Бельгії мінімум до 2025 року.

Український захисник Едуард Соболь продовжив контракт з Брюгге, про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Новий контракт буде діяти до 2025 року. Нагадаємо, Соболь прийшов у Брюгге у 2019 році та вже встиг провести за клуб понад 120 ігор. Українець тричі ставав чемпіоном Бельгії та один раз виграв Суперкубок країни.

Нагадаємо, що в складі Брюгге виступає ще один українець Роман Яремчук. Додамо, що в цьому сезоні Брюгге вперше у своїй історії вийшов у плей-оф Ліги чемпіонів.