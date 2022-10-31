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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 30 жовтня.

Завершилася 249 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Експрем’єр Італії Сільвіо Берлусконі вважає, що Зеленський піде на переговори з Путіним в обмін на "мільярди на відновлення".

- ООН, Туреччина та Україна погодили на понеділок, 31 жовтня, план пересування для 14 суден, які перебувають у турецьких водах, в рамках зернової угоди.

- Українські військові у неділю на півдні збили російський штурмовик Су-25 — командування Повітряних Сил ЗСУ.

- У Празі відбулася масова акція на підтримку України — учасники засудили проросійську акцію, яка відбулася кількома днями раніше.

- Р осіяни готуються відводити артилерійські підрозділи з правобережної частини Херсонської області, з подальшим їх можливим перекиданням на інші напрямки — зведення Генштабу.

- Зеленський назвав "хворими" р осіян через їхні заяви про запуск безпілотників з "зернового" судна.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Ветеринарне, Дворічна, Стариця, Стрілеча та Чугунівка Харківської області;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Кислівка і Ольгівка Харківської області, Греківка і Невське Луганської області та Зарічне на Донеччині;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Майорськ, Невське, Опитне, Сіверськ та Соледар Донецької області;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Олександропіль Донецької області;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог завдав вогневого ураження у районах населених пунктів Богоявленка, Времівка, Вугледар, Новопіль і Пречистівка Донецької області та Залізничне, Малинівка, Новоданилівка, Ольгівське, Чарівне і Червоне Запорізької області.

На Південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали райони близько 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

Щодня працюємо, щоб пришвидшити відновлення територіальної цілісності нашої держави.

За підсумками цього тижня хочу відзначити воїнів 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, 5-го окремого штурмового полку та 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади за хоробрість під час утримання рубежів на Сіверському напрямку, а також бійців 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади за рішучість під час звільнення нашої території. Дякую вам, воїни!

Сьогодні воїни-прикордонники Чопського загону, які зараз у складі Сил оборони України захищають нашу державу на Донеччині, зупинили жорсткі штурмові дії ворога. До того ж зуміли поповнити наш обмінний фонд. Дякую, хлопці!

Мають результат і Повітряні сили: сьогодні збито російський ударний гвинтокрил і збитий російський військовий літак – Су-25.

Дякую кожному й кожній, хто воює і працює заради нашої перемоги! Дякую всім, хто за цих обставин проявляє турботу про інших!

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!